Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, cosa vedere in tv

I palinsesti e la programmazione per non perdere approfondimenti e interventi per la Giornata internazionale contro al violenza sulle donne. Scopriamoli insieme

Fonte: IPA Veronica Pivetti

Sensibilizzare l’opinione pubblica, ricordare le vittime, lottare per la scomparsa della piaga della violenza. Il 25 novembre, giorno in cui si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche i principali canali televisivi si mobilitano, modificando la propria programmazione e il proprio palinsesto. Iniziative, programmi e discussioni sul tema permeeranno tutto il giorno, dando la possibilità di accedere a contenuti sul tema a quasi qualsiasi orario.

Programmazione Rai per la giornata contro la violenza sulle donne

Tutti i canali Rai, in occasione di lunedì 25 novembre, adotterà una programmazione specifica a tema per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un impegno che in realtà nel 25 vede il suo culmine, ma che è stato confermato nei giorni precedenti da un ampio palinsesto di contenuti e momenti di riflessione dedicati. La figura della donna, la violenza di genere: questi i temi che permeano in primo luogo le campagne pubblicitarie andate in onda da martedì 19 a domenica 24 novembre dal titolo Faccia a faccia e La scala del rispetto.

Lunedì 25 novembre la programmazione ha inizio, su Rai 1, da Uno Mattina, seguito da Storie Italiane che tratterà dei due processi più importanti dell’anno (Cecchettin e Tramontano) e È Sempre Mezzogiorno, La Vita in Diretta, e XXI Secolo. Su Rai 2 va invece in onda I Fatti vostri, Ore 14, La Porta Magica, con la testimonianza di una vittima di violenza che racconterà la sua storia. Su Rai 3 Agorà (ore 08,00), Restart (ore 09,25), Mixerstoria, La storia siamo noi (ore 11,20) che affronterà il tema della violenza di genere nei conflitti armati. A Passato e presente si parlerà della nascita dei centri antiviolenza (ore 13.15 e alle 20.30 su Rai Storia) che dal 1988 si arricchiscono anche dell’esperienza di Telefono rosa: se ne parlerà con la prof.ssa Beatrice Pisa e Paolo Mieli. A seguire Eccellenze italiane (ore 15.25), Geo (ore 17.00) e Il cavallo e la torre (ore 20.40). L’impegno Rai proseguirà sempre su Rai 3 fino al 17 dicembre ogni martedì con Amore criminale che punta a raccontare le storie di femminicidio (ore 21.20) e con la programmazione di Sopravvissute (in seconda serata).

Ricordiamo inoltre che RaiNews24 sceglie di dedicare un ampio spazio alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e durante le principali edizioni del telegiornale saranno previsti approfondimenti sul tema e uno Speciale. Sarà dato spazio alla ricorrenza all’interno delle rubriche nel corso dell’intera giornata e nello speciale Donne dietro i numeri (ore 11.30).

Mediaset, il palinsesto del 25 novembre

Mediaset in occasione del 25 novembre usa una campagna in onda su tutti i suoi canali, dal 24 novembre al 1 dicembre, per lanciare un messaggio di sensibilizzazione, online e su tutte le piattaforme web e social del Gruppo, in radio e sul sito web dedicato http://www.mediasetperilfuturo.it. La campagna Mediaset, si espande inoltre grazie agli impianti Digital Out Of Home, attivi sempre dal 24 novembre al 1 dicembre nelle stazioni ferroviarie, nella linea M4 di Milano e nei quartieri CityLife e Porta Nuova. In particolare, i maxi led Viganò e Vespucci, riconoscibili per la loro iconica forma a casa, affrontano il tema della violenza domestica con una creatività coinvolgente.

Un QR code sugli impianti consente un’esperienza immersiva, simulando un salotto domestico in cui riecheggiano voci maschili intimidatorie, trasmettendo un messaggio potente contro ogni forma di abuso. Anche questa nuova campagna rientra nelle attività di sensibilizzazione sociale denominate “Mediaset ha a cuore il futuro”: un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.