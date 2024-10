Gialappashow, Laura Pausini co-conduttrice. Dove e quando vedere la prima puntata

Fonte: Getty Images Laura Pausini

Grandi risate e alcune novità per la nuova edizione di GiallappaShow, il programma comico condotto dal Mago Forest insieme agli insuperabili Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band. Il programma riapre i battenti per regalarci nuovi sketch, parodie e tanta comicità in una prima puntata che vedrà una co-conduttrice d’eccezione: Laura Pausini.

“GialappaShow”: Laura Pausini co-conduttrice con Forest

Tornano le risate orchestrate dalla Gialappa e dal Mago Forest nella prima serata di Tv8. GiallappaShow, giunto ormai alla sua quarta edizione, è pronto a ospitare grandi comici e ospiti stellari, mantenendo quell’ironia pungente e travolgente che ha reso il programma un vero e proprio cult. Il Mago Forest, con la sua simpatia e la sua comicità unica, sarà ancora una volta il padrone di casa, accompagnato da qualche gradita sorpresa.

Nella prima puntata, in onda lunedì 21 ottobre, Forest sarà affiancato da una co-conduttrice davvero speciale: Laura Pausini. La celebre cantante, fresca dell’uscita del suo ultimo singolo Ciao, ha deciso di mettersi in gioco e di divertirsi al fianco del mago. Nota per la sua autoironia e il suo carisma, Laura non si limiterà a fare da spalla: interagirà infatti con i comici presenti in studio, regalando momenti esilaranti e imprevedibili.

Una partecipazione attesissima anche dai fan del programma, considerato che Laura Pausini ha sempre dimostrato una certa affinità con lo show: “Tempo fa, durante un suo concerto a Milano, abbiamo mandato a sorpresa la nostra ‘Annalisa’ (Brenda Lodigiani) a duettare con lei sul palco. Si è divertita moltissimo”, ha raccontato Giorgio Gherarducci in un’intervista.

I comici e le novità di questa edizione

Anche quest’anno non mancheranno i comici che hanno reso GiallappaShow uno degli appuntamenti più divertenti del palinsesto. Torneranno Brenda Lodigiani, che sorprenderà ancora con parodie dal mondo della musica come Annalisa e Lazza, Max Giusti, Valentina Barbieri che riproporrà la sua esilarante imitazione di Ilary Blasi, e Ubaldo Pantani che si calerà nei panni di Bruno Vespa.

Tra i volti già noti al pubblico ritroveremo anche Edoardo Ferrario, Ross, Toni Bonji, che darà vita a un personaggio a metà tra uno storico e un antropologo, oltre a vestire i panni di un giudice di talent. Non mancherà Stefano Rapone con la sua comicità sagace. A condire il tutto, ci saranno gli iconici filmati commentati dalla Gialappa’s Band, con i loro impareggiabili commenti su programmi televisivi, tormentoni del web e partite di calcio internazionale.

Questa quarta edizione di GiallappaShow porterà con sé anche alcune novità. Tra i nuovi volti che arricchiranno il cast spiccano Herbert Ballerina e Giovanni Vernia, pronti a conquistare il pubblico con le loro parodie e le divertenti imitazioni di personaggi come Jannik Sinner e Fabrizio Corona.

Anche lo storico sketch “Sensualità a Corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, tornerà in grande stile, ma questa volta con una novità: vedremo infatti la partecipazione straordinaria di Elio, il leader di Elio e le Storie Tese.

Dove e quando vedere “GiallappaShow”

Quest’anno GiallappaShow ci terrà compagnia per otto puntate. L’appuntamento per la prima puntata è fissato per lunedì 21 ottobre 2024, in prima serata dalle 21.30 su Tv8. Il programma sarà anche disponibile in diretta streaming sul sito ufficiale del canale e in simulcast su Sky Uno.