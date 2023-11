Fonte: IPA Fedez

“Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai opinione” diceva il poeta James Russell Lowell, e pare proprio che Fedez la pensi allo stesso modo. Il cantante e influencer, sempre in movimento e pronto a costruire qualcosa di nuovo sia a livello carrieristico sia a livello sociale, sta lavorando a nuovi progetti. L’ultimo riguarda un nuovo format in collaborazione con uno dei suoi nemici più longevi: la SIAE. Scopriamo di cosa si tratta.

Fedez: “SIAE racconta” è il suo nuovo progetto

Conosciamo molto bene Fedez e il suo temperamento. Il cantante, che difficilmente riesce a mantenere la calma davanti alle ingiustizie, è molto conosciuto anche per i suoi litigi con vip come Luis Sal o J-Ax, ma anche con istituzioni come la SIAE e il Codacons. Il marito di Chiara Ferragni non ha problemi a discutere quando pensa di combattere per una giusta causa. Fortunatamente, però, il rapper è anche molto incline a tornare sui suoi passi e a cambiare idea. Il rapper, anni dopo aver tagliato i ponti con la SIAE per denunciarne il monopolio, ha deciso di fare un passo indietro e di lanciare un nuovo format proprio con la società. Una notizia inaspettata annunciata dallo stesso rapper in alcune sue storie Instagram e dalla SIAE con un video sul suo profilo.

“Dopo esserci battagliati per anni abbiamo deciso di collaborare. Questa decisione nasce, innanzitutto, per il fatto che la mia battaglia ideologica non è mai stata contro SIAE in primis ma era contro il monopolio che reggeva e che c’era. Ad oggi questo monopolio non c’è più e negli anni ho imparato a conoscere due realtà e ho imparato a riconoscere anche i meriti di SIAE nel cambiare e nell’apportare dei cambiamenti tecnologici in favore degli autori e degli editori. E da qui nasce un format nuovo che abbiamo creato e si chiama SIAE racconta dove intervisto autori, editori e anche personaggi di SIAE. Sarà molto interessante confrontarci”.

“SIAE racconta”, chi sono gli ospiti

Un format nuovo, inaspettato, che ha lo scopo di avvicinare e informare gli ascoltatori grazie alle testimonianze degli artisti, degli editori, ma anche degli stessi addetti ai lavori SIAE, che vivono in prima persona le dinamiche dell’industria musicale. Fedez, oltre alla notizia della collaborazione, ha rivelato i nomi dei 4 ospiti che si racconteranno nei i primi 4 appuntamenti.