Enrico Papi a Sanremo 2025 in gara con una canzone: “Dovevo andarci già nel 2016”

Fonte: IPA Enrico Papi

Enrico Papi verso il Festival di Sanremo 2025. Il volto Mediaset ha annunciato che proporrà una canzone a Carlo Conti, ingaggiato di nuovo dalla Rai come direttore artistico e presentatore della kermesse musicale dopo le edizioni del 2015, 2016 e 2017. Il 59enne ha svelato che proporrà al collega Rai un duetto anche se ha preferito per il momento non svelare di più. Papi ha inoltre ammesso il recente flope de La Pupa e il Secchione ed è tornato a parlare de L’Isola dei Famosi, dove lo scorso anno è stato opinionista insieme a Vladimir Luxuria.

Enrico Papi cantante al Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti

“Voglio mandare un messaggio a Carlo Conti: gli proporrò un pezzo per Sanremo 2025“, ha dichiarato Enrico Papi in un’intervista rilasciata a TvBlog. Il conduttore ha specificato che non si tratta di uno scherzo: “Lo farò veramente, ma non posso dirle con chi. Al Festival dovevo andarci nel 2016 con Fabio Rovazzi, avevamo una canzone. Ne parlai con Carlo, che all’epoca era conduttore e direttore artistico, si mostrò entusiasta di sentirlo. Poi però non se ne fece più nulla, perché Fabio non si sentiva pronto per il Festival, lo considerava troppo da cantante. Sarebbe stato divertente”.

Enrico Papi è sempre stato un grande appassionato di musica e in questo periodo ha lanciato un nuovo singolo dal titolo Tilt. Si tratta della quarta canzone che propone dopo Mooseca, Un’estate mentale e Come si chiama la canzone che fa. “Sta per Tieni Il Tempo, diventerà la sigla del programma Tilt, che andrà in onda su Italia 1. Ho coinvolto Peppe Vessicchio, Elisabetta Canalis, Paolo Noise e Marco Mazzoli di Radio 105″, ha spiegato per poi lanciare una frecciatina a tutti i cantanti che si improvvisano conduttori.

“Ora va di moda che i cantanti facciano i conduttori. Io mi metto a fare il cantante, ma con ironia, ci scherzo. E invece i cantanti vogliono diventare conduttori veramente, la prendono sul serio. Questo mi fa ridere. Non è per questo. Oggi sembra che per condurre basti essere famoso. E invece bisogna fare la gavetta. Poi, per carità, un conduttore può sbagliare i programmi. Io, per esempio, sono uno che dice sempre di sì e commetto degli errori. Dovrei iniziare a dire dei no. Come c’è una tecnica per cantare o recitare, ce n’è una anche per condurre”.

Enrico Papi tra La Pupa e il Secchione e L’Isola dei Famosi

Enrico Papi presto tornerà in televisione con un nuovo programma, Tilt. Di recente ha condotto l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione che però ha registrato ascolti disastrosi. È stato a tutti gli effetti un flop nonostante le buone intenzioni. “Mi sono divertito, ma ne La Pupa e il Secchione ho fatto qualcosa che non è nel mio. Non era l’occasione giusta per potermi esprimere, ce ne saranno altre. Mi sono occupato solo della conduzione. Sinceramente: fosse andata bene, non sarebbe stato merito mio; è andata male, ma non è colpa mia.”, si è giustificato Papi.

Su L’Isola dei Famosi Enrico Papi ha invece osservato: “Da telespettatore l’anno scorso mi sarei divertito. C’era un clima pazzesco, tra me e Ilary Blasi si era creato un rapporto per cui in diretta non sapevi mai cosa sarebbe potuto accadere”, ha ricordato. E poi: L’anno scorso molti dicevano che L’isola non fosse andata bene e invece è andata benissimo, considerando anche che tra i concorrenti non c’erano molti famosi. Quest’anno ho apprezzato la scelta di Pier Silvio Berlusconi di puntare su una novità, su Vladimir Luxuria. L’idea di sperimentare è giusta. Magari l’anno prossimo l’Isola la condurremo io e Ilary (ride, ndr)”.