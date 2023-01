“Elisa – An Intimate Night”, Emma torna sul palco e si commuove: il gesto per il papà scomparso

Fonte: IPA Emma, il gesto per il papà scomparso

Reduce dal tour di grande successo nei più celebri teatri italiani, Elisa sbarca questa sera su Rai2 con una serata evento dedicato al suo show An Intimate Night. L’artista ha riproposto il meglio del suo repertorio e si è circondata dell’affetto di amici e colleghi, da Mahmood a Giuliano Sangiorgi. E, ovviamente, non poteva mancare una delle sue più speciali amiche: Emma. Il duetto sulle note de L’anima vola è da brividi, così come il ricordo del papà della Marrone, rivissuto grazie ad un gesto speciale che ha portato entrambe alla commozione.

Elisa e Emma, il duetto su “L’anima vola” e la loro amicizia

Rai2 questa sera vive di musica grazie alla messa in onda, in prima serata, di uno show evento dedicato ad Elisa. Viene infatti riproposto il concerto che la talentuosa cantante ha tenuto presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano a dicembre, una delle numerose tappe del suo tour nei teatri An Intimate Night. Una serata-evento speciale, in cui ha vestito i panni di protagonista riproponendo i migliori brani del suo repertorio. Tantissimi gli artisti che l’hanno accompagnata sul palco: oltre a Dardust, che la affianca al pianoforte, spazio a numerosi ospiti tra cui Giuliano Sangiorgi, Mahmood e Ligabue.

Ma uno dei momenti più emozionanti è senza dubbio il duetto assieme a una sorella, un’amica, oltre che collega: Emma Marrone. Dall’avventura condivisa ad Amici nei panni di insegnanti, le due cantanti hanno rafforzato il loro legame regalando al pubblico un emozionante duetto sulle note de L’anima vola, celebre successo di Elisa.

“Per me è sempre un onore stare al tuo fianco su un palco”, le parole di elogio di Emma, che ringrazia la collega al termine dell’esibizione. “Per me anche, e mi dai anche serenità” la risposta di Elisa, che di recente è stata colpita da alcuni problemi di salute, per i quali ha dovuto disdire alcuni concerti in programma.

Emma, il ricordo del papà scomparso: il gesto al fianco di Elisa

All’incontro di voci tra Emma ed Elisa al Teatro degli Arcimboldi di Milano è seguita una toccante dedica. L’ex vincitrice di Amici ha infatti ringraziato la Toffoli spendendo per lei parole di elogio: “Ascoltami, sei un’artista infinita, immensa”. E, proprio durante queste parole, Elisa si avvicina a lei e le sfiora il corno appeso al suo collo. Non un corno portafortuna qualunque, ma un corno simbolico, appartenuto al padre di Emma.

“Questo è il corno di papà. Tu lo puoi toccare” spiega Emma Marrone ricordando la dolorosa scomparsa avvenuta a settembre. “Lo salutiamo”, le parole di Elisa sussurrate con delicatezza, di fronte ad una dedica così intima e speciale.

Il ricordo di Rosario Marrone lascia presto spazio alle parole di Emma, che torna a congratularsi con Elisa ringraziandola per questo duetto da brividi: “È un grande onore Eli. Abbiamo imparato tutte noi da te, è stato un sogno, grazie. È stato bello tornare sul palco e mi hai dato tanta forza e tanto coraggio”. Un invito che, sicuramente, ha rappresentato per Emma un’importante carica di energia, uno stimolo in più per superare il periodo più complicato e tornare nel suo habitat naturale: il palco di un concerto.