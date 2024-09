Antonella Clerici torna in onda con "È Sempre Mezzogiorno": la data di inizio, le novità e i giochi previsti per il pubblico

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici sta per tornare alla conduzione di È Sempre Mezzogiorno: la stagione televisiva 2024/2025 è ormai (quasi) del tutto ricominciata. L’appuntamento con la Clerici è sempre stato uno dei più attesi dagli italiani, sin dalla Prova del Cuoco. E, tra una ricetta e l’altra, c’è spazio per i giochi, con alcune novità.

Quando inizia È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici

Non è stato un periodo facile per Antonella Clerici: si è dovuta sottoporre a un intervento d’urgenza per rimuovere una cisti, dopo aver fatto anche un’operazione per l’asportazione delle ovaie. A Oggi, ha spiegato le sue condizioni: “Sulle prime non avevo afferrato la situazione e pensavo che mi sarei operata dopo le vacanze estive. Invece, i medici mi hanno spiegato che quella cisti era un tumore, andava tolta e analizzata entro 20 giorni al massimo”.

Oggi sta molto meglio ed è pronta a riprendere come di consueto la conduzione di È Sempre Mezzogiorno, che torna in onda da lunedì 9 settembre 2024 su Rai1 dalle 11:55. La nuova edizione preannuncia già delle novità imperdibili, tra cui diversi giochi.

Le novità di È Sempre Mezzogiorno

Nell’edizione 2024/2025 di È Sempre Mezzogiorno non ritornano La Ruota del Bosco e Il Gioco delle Cloche. Invece, sono certi Scrosta e Vinci, Pentola o Dispensa, Quante Foglie ha l’Albero?, I Cinque Indizi, La Fungaia, La Mucca Lola e Il Tabellone, oltre ai due nuovi giochi, ovvero Cassetto o Scherzetto e La Ricetta del Mezzogiorno.

Come funzionano i nuovi giochi di È Sempre Mezzogiorno? Con La Ricetta del Mezzogiorno, lo spettatore deve indovinare qual è la ricetta che viene preparata dallo chef: sono tre le ricette proposte in grafica e in palio c’è un buono spesa da 150 euro. Invece, molto sostanziosa è la vittoria prevista da Cassetto o Scherzetto, dove bisogna indovinare la collocazione dei buoni (o del buono) che vengono nascosti in una struttura con quattro cassetti. In ballo c’è un buono da 1000 euro.

L’impegno di Antonella Clerici

La Clerici non è solo una delle conduttrici più amate, ma anche più impegnate. Con È sempre mezzogiorno, va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Il suo segreto? Armonizzare il riposo e la fatica. A Sorrisi, TV e Canzoni, ha rivelato: “Rispetto sempre le 12 ore di digiuno tra la cena e la colazione. Se esagero con il cibo, ogni tanto osservo il digiuno intermittente. Faccio del mio meglio, insomma. E regolo la sveglia in base agli impegni”.

Soprattutto quando gli impegni raddoppiano con The Voice, cerca di fare del suo meglio per fare sport al lunedì e al venerdì, prima di andare al lavoro, così da avere la carica giusta per affrontare tutto. Nel weekend, però, si concede sempre un po’ di riposo, svegliandosi più tardi del solito e sfruttando il tempo a sua disposizione per passeggiare in giardino. E ora sta per tornare con uno dei programmi più seguiti nella fascia oraria: “È sempre mezzogiorno è molto “Antonella-centrico”, perché parlo molto ed esprimo i miei pensieri in diretta”. Ed è probabilmente questo il segreto del suo successo: la spontaneità.