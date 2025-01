Fonte: Ufficio Stampa Domenica In Mara Venier

Prima puntata del 2025 per Domenica In. Al centro dell’appuntamento domenicale l’oroscopo per il nuovo anno, che sarà curato come sempre dal noto astrologo Paolo Fox. Con Mara Venier sei famose coppie del mondo dello spettacolo, che commenteranno le varie previsioni svelando curiosità e retroscena. In studio ci saranno poi cantanti e attori ed è previsto un toccante omaggio a Pino Daniele, scomparso dieci anni fa.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 5 gennaio

Domenica 5 gennaio 2025, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la diciassettesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. In apertura Paolo Fox ed un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il mese di gennaio 2025.

In questo segmento saranno presenti ben sei coppie famose: l’attore e doppiatore Francesco Pannofino con la moglie Emanuela Rossi (anche lei nota doppiatrice), la conduttrice Rosanna Lambertucci con il marito Mario, il giornalista Alan Friedman con la moglie Gabriella, il ballerino di Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale con la compagna Maria e l’attrice Rosanna Banfi con il marito Fabio.

A seguire arriverà l’attrice e produttrice Edwige Fenech, che si racconterà tra carriera e vita privata, mentre il cantante Nek si esibirà con la chitarra accennando alcuni suoi successi come Laura non c’è e Se telefonando, oltre a presentare la nuova edizione del programma Dalla strada al palco che condurrà insieme a Bianca Guaccero dal prossimo 10 gennaio in prima serata su Rai1.

Gli altri ospiti di Domenica In

Nella nuova puntata di Domenica In sarà presente inoltre il cantante Francesco Merola, che interverrà in compagnia della moglie Marianna Mercurio e insieme si esibiranno in un classico della canzone napoletana: Lacreme napulitane, portata al successo da suo padre Mario Merola, scomparso nel 2006.

Poi Mara Venier dedicherà un ampio spazio al ricordo di Pino Daniele, morto il 4 gennaio 2015. Il giornalista del quotidiano Il Mattino, Pietro Perone, autore del libro Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone latino a Gigiò, sarà in studio per ricordare l’indimenticabile cantautore napoletano a dieci anni dalla sua scomparsa.

E infine, Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, presenterà il libro Carlo Acutis, sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi, con una nota autografa di Papa Francesco e dedicato alla prossima canonizzazione di Carlo Acutis.

Mara Venier lascia o resta a Domenica In?

Di recente Mara Venier è tornata a parlare del suo futuro a Domenica In. Più volte ha parlato di ritiro per poi cambiare idea. Anche quest’anno, all’inizio della stagione, la conduttrice aveva dichiarato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione. Poi ha fatto un piccolo dietrofront a Cinque Minuti di Bruno Vespa e ora è tornata finalmente sulla questione che rimanda però alla fine di quest’annata.

“Io faccio un lavoro che amo. Il programma non è mai andato bene come quest’anno, gli ospiti sono gli amici che vengono per me. Mi sono immersa, impegnata e in certi momenti è stato anche totalizzante. A volte penso sia realmente il momento di lasciare, ma il richiamo e la passione sono forti. Fine maggio è ancora lontana, c’è tempo per decidere”, ha dichiarato Zia Mara.