Fonte: IPA Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo è come al solito un fiume in piena. Arrivata nello studio de La Volta Buona, ha subito iniziato a chiacchierare, di fatto prendendo il controllo dell’intervista. Dalle scarpe di Caterina Balivo al timore per le domande in arrivo. Non è però un aspetto caratterizzante del suo personaggio, ci tiene a dirlo. Soffre infatti di un disturbo, la coprolalia. Ne parliamo di seguito, sottolineando anche una gaffe che ha del clamoroso che l’ha vista protagonista.

La gaffe con Federica Panicucci

Per poter comprendere la storia imbarazzante legata alla festa di compleanno di Federica Panicucci, occorre partire dalla coprolalia. Diana Del Bufalo ha fatto tutto da sola, in pratica, parlando del suo disturbo e svelando un retroscena che nessuno conosceva, Caterina Balivo compresa.

Si può parlare di coprolalia come di un ramo della sindrome di Tourette, che prevede il pronunciare parole senza il proprio controllo. Nel suo caso, però, il disturbo è decisamente più controllabile, con il giusto allenamento guidato da esperti del settore. Nonostante la situazione sia decisamente migliorata, Diana Del Bufalo ha però ancora dei problemi nel quotidiano che si ritrova ad affrontare.

“In pratica dici cose inadeguate in momenti inadeguati. Arrivi così a dire parolacce e cose del genere. Mi capita in situazione in cui occorre mantenere un certo tipo di eleganza e mi annoio”. Un esempio perfetto è quello della festa di compleanno di Federica Panicucci, alla quale si era “imbucata”.

Presenta così la storia ma in realtà era soltanto la compagna di uno degli invitati. Ad ogni modo nessuno le rivolgeva la parola, essendoci tante persone che non conosceva affatto. Alla fine ha ben pensato di scrivere una parolaccia su una lavagna: “L’ho fatto perché mi andava. Non so perché, sono malata. L’ha visto però soltanto qualcuno, che si è messo a ridere e così hanno iniziato a parlarmi”.

Gli attacchi di panico

Uno degli aspetti che il pubblico maggiormente apprezza di Diana Del Bufalo è la sua trasparenza. Non ha mai fatto mistero delle sue fragilità, al punto d’aver anche consigliato la propria psicologa. Ha svelato infatti d’averci mandato ben tre sue follower.

Uno dei grandi ostacoli che l’attrice si ritrova a vivere è rappresentato dagli attacchi di panico: “Tanti lo confondono con gli attacchi di cuore. Pensi alla morte e ne ho avuti tanti. La prima volta mi è capitato a 25 anni ma oggi so gestirli meglio. Quando ti accade di certo non stai bene mentalmente (non sei in una fase positiva intende, ndr). La mia psicologa mi aveva diagnosticato uno stato depressivo, che non è realmente depressione ma una sorta”.

Ha raccontato che gli attacchi di panico sono frutto di un contrasto nella tua vita, come quando sei costretta a fare qualcosa che non vorresti assolutamente fare. Si parla di qualsiasi cosa. Nel mio caso anche una semplice gita in catamarano.

L’amore con Patrizio

Oggi ha ritrovato la serenità e felicità in campo sentimentale. Il suo cuore appartiene a Patrizio, che ha conosciuto grazie a una delle sue migliori amiche. Lui è di Roma e lavora in una società che si occupa di medicinali. La legale dell’azienda è una sua grande amica e un giorno l’ha invitata nel suo ufficio, così da mostrarglielo.

È lì che ha visto Patrizio per la prima volta: “Ci siamo dati la mano ed è stato un colpo di fulmine”. Oggi convivono, con lui che ha lasciato il suo appartamento in centro e ha optato per la tranquillità della vita in campagna. Di fatto vivono a casa di Diana, che nel caos cittadino non avrebbe retto, spiega.