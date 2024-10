Fonte: IPA Francesca Fialdini

Domenica 6 ottobre torna il tradizionale appuntamento con Da noi… a ruota libera, il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, che intrattiene milioni di telespettatori con interviste e racconti di vita a cuore aperto. Subito dopo Domenica In, alle 17.20 si passa la linea al salotto della giornalista toscana, pronta ad accogliere nel suo studio un parterre di ospiti eccezionali, pronti a condividere la loro esperienza di vita e il percorso che li ha portati a “girare la ruota della fortuna”, superando ostacoli e cogliendo opportunità.

Gli ospiti del 6 ottobre di Da noi… a ruota libera

Ogni puntata di Da noi… a ruota libera è un viaggio emozionante e intimo nelle vite di personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della società civile, che si raccontano senza filtri, svelando sia il lato professionale che quello più privato e personale. Francesca Fialdini, con il suo stile accogliente e la sua capacità di mettere gli ospiti a loro agio, crea un’atmosfera confidenziale e rilassata, dove i protagonisti possono condividere riflessioni e momenti significativi della loro vita.

Tra gli ospiti più attesi della puntata di domenica 6 ottobre c’è Elenoire Casalegno, che racconta il suo lungo percorso nel mondo dello spettacolo. La Casalegno ha iniziato la sua carriera come modella negli anni ’90, per poi affermarsi come conduttrice e attrice. La sua esperienza è stata segnata da numerosi successi, ma anche da sfide e momenti di trasformazione personale.

Durante l’intervista con Francesca Fialdini, Elenoire Casalegno ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, ma non mancherà di raccontare chi è oggi, al di là del personaggio pubblico. Il pubblico potrà scoprire una Casalegno matura e riflessiva, che ha saputo reinventarsi più volte, trovando un equilibrio tra vita professionale e privata.

Chiara Galiazzo, il ritorno sulla scena musicale

Oltre a Elenoire Casalegno, è attesa anche la cantante Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012. Chiara, che ha conquistato il pubblico italiano con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, presenta in esclusiva il suo nuovo singolo intitolato Di nuovo tu. Questo brano segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo un periodo di pausa, durante il quale Chiara ha lavorato intensamente su nuovi progetti e su se stessa.

L’intervista sarà l’occasione per scoprire non solo il nuovo lavoro discografico, ma anche il percorso personale che ha portato Chiara a questa nuova fase della sua carriera. La cantante parlerà delle sue ispirazioni, delle sfide incontrate lungo il cammino e di come la musica sia per lei un modo per esprimere emozioni profonde e universali.

Sabrina El Mayel, arte e divulgazione

In studio anche Sabrina El Mayel, pittrice e divulgatrice d’arte sui social, che ha recentemente pubblicato il saggio Nessun dipinto mi spezzerà il cuore. Sabrina è una figura originale nel panorama artistico italiano, capace di coniugare la passione per l’arte con la comunicazione digitale, rendendo l’arte accessibile a un pubblico sempre più vasto.

Nel corso della sua intervista, Sabrina El Mayel parlerà del suo rapporto con l’arte e della sua missione di portare la bellezza e il significato delle opere d’arte nella vita quotidiana delle persone. Sarà un’occasione per riflettere su come l’arte possa essere uno strumento di trasformazione personale e collettiva.

Maurizio Lastrico, tra fiction e teatro

Ad aprire la puntata ci sarà l’attore e comico Maurizio Lastrico, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva Don Matteo, dove interpreta il pm Marco Nardi. Lastrico è un artista poliedrico, capace di spaziare tra televisione e teatro, con uno stile comico che unisce intelligenza e ironia. Oltre a parlare della nuova stagione di Don Matteo, che tornerà sugli schermi il prossimo 17 ottobre, Lastrico racconta il suo nuovo spettacolo teatrale Sul Lastrico, un progetto in cui riflette, con la sua inconfondibile comicità, su temi universali come il fallimento, la speranza e la capacità di rialzarsi.

Quando e dove va in onda

Come ogni settimana, Da noi… a ruota libera si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama ascoltare storie di vita autentiche, raccontate direttamente dai protagonisti. L’appuntamento è fissato per domenica 6 ottobre alle 17.20 su Rai 1, ma per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, tutte le puntate saranno disponibili in replica sul portale Rai Play.