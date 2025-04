Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 27 aprile, Stefano Accorsi e Carolyn Smith tra gli ospiti

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il salotto della domenica di Rai 1 si prepara ad accogliere nuove emozioni, volti amati e racconti intensi. Le anticipazioni di Da noi… A ruota libera promettono una puntata da non perdere, con ospiti che spaziano dal cinema alla danza, dalla fede alla comicità impegnata. Alla guida, come sempre, l’eleganza familiare di Francesca Fialdini, pronta a tessere storie capaci di accarezzare il cuore del pubblico, con quella delicatezza che ha reso il programma un punto fermo del pomeriggio italiano.

Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi: la delicatezza di un legame

Ad aprire la puntata di domenica 27 aprile, alle ore 17.20 su Rai 1, saranno Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, protagonisti del film Una figlia, nelle sale dal 24 aprile. Un progetto intenso che li vede calarsi nei panni di un padre e di una figlia, esplorando i fragili fili dell’amore familiare.

Durante l’intervista, Accorsi e Francesconi parleranno del lavoro sul set, della profondità emotiva richiesta dai loro ruoli e di come un progetto così delicato li abbia arricchiti non solo professionalmente ma anche umanamente. Un viaggio intimo che, come le anticipazioni svelano, si trasformerà in un racconto caldo e avvolgente, proprio come lo stile di Da noi… A ruota libera.

Carolyn Smith: il coraggio in punta di piedi

Tra gli ospiti più attesi della puntata, anche Carolyn Smith, la storica giurata di Ballando con le stelle. La sua sarà una testimonianza di forza, danza e resilienza.

La Smith ripercorrerà la sua carriera nella danza, fatta di rigore e passione, ma anche la sua personale battaglia contro la malattia, affrontata con il coraggio che l’ha resa un’icona di determinazione. Racconterà come l’arte della danza l’abbia aiutata a rimanere radicata nella vita, e come continui, con la sua energia solare, a ispirare milioni di donne che si riconoscono nella sua forza silenziosa.

Non mancheranno aneddoti teneri e sorrisi commossi, dove la femminilità si racconta anche nelle sue pieghe più vulnerabili.

Giovanni Scifoni: sorridere con leggerezza, riflettere con grazia

A portare una ventata di ironia e profondità ci penserà Giovanni Scifoni, attore amatissimo delle fiction Rai, oggi nel cast di Che Dio ci aiuti 8. Sempre pronto a scherzare su se stesso, Scifoni incanterà il pubblico raccontando storie di set, di vita quotidiana e del legame speciale che lo unisce ai suoi spettatori.

Scifoni è un volto capace di unire leggerezza e contenuto: la sua presenza sarà il tocco scanzonato e allo stesso tempo profondo di questa puntata di Da noi… A ruota libera, tra una battuta fulminante e una riflessione autentica.

Un ricordo intimo di Papa Francesco

La puntata non mancherà di toccare corde ancora più profonde, grazie alla presenza di Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino e rettore del Santuario della Madonna del Silenzio ad Avezzano. Dopo la recente scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, Fra Emiliano condividerà un ricordo personale e toccante del Pontefice, di cui era stato nominato Missionario della Misericordia.

Giobbe Covatta: l’umorismo al servizio dell’umanità

A chiudere la puntata, ci penserà Giobbe Covatta, comico, attore e instancabile testimonial di Amref, la più grande onlus sanitaria attiva in Africa. Con il suo stile diretto, che riesce a far ridere e riflettere allo stesso tempo, Covatta parlerà del suo impegno per i diritti umani, delle esperienze vissute sul campo e di come l’ironia possa diventare uno strumento potentissimo per comunicare temi sociali importanti.

Covatta saprà regalare uno sguardo fresco e autentico sulla solidarietà, chiudendo il cerchio di una puntata che – come ci raccontano le anticipazioni – si preannuncia intensa, emozionante e variegata, proprio come il pubblico femminile di Da noi… A ruota libera.