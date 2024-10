Anticipazioni Che Tempo Che Fa, ospiti di domenica 27 ottobre: Johnny Depp e altre sorprese

Johnny Depp sbarca a Che Tempo Che Fa, insieme a Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat, per presentare in anteprima il nuovo film su Modigliani

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Johnny Depp

Le anticipazioni per la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 27 ottobre promettono una serata indimenticabile con ospiti di fama mondiale, tra cui la star di Hollywood Johnny Depp. L’icona cinematografica sarà accolta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per parlare del suo ultimo film da regista, Modi – Tre giorni sulle ali della follia. Insieme a lui, anche Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat, interpreti principali della pellicola che porta sul grande schermo la travagliata vita dell’artista Amedeo Modigliani.

Il ritorno di Johnny Depp alla regia e la magia di Modigliani

La scelta di Johnny Depp come ospite è in perfetto stile con la tradizione di Che Tempo Che Fa, un programma che riesce a sorprendere settimana dopo settimana con figure di spicco della cultura, dello spettacolo e dell’attualità internazionale.

Depp, conosciuto per ruoli iconici come Jack Sparrow nella saga dei Pirati dei Caraibi e personaggi amatissimi come Edward mani di forbice e Willy Wonka, si prepara a ricevere il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, occasione che sancisce il suo ritorno dietro la macchina da presa dopo oltre vent’anni dal suo debutto con Il coraggioso.

Nel suo nuovo film, Modi, Depp racconta in chiave drammatica due giorni intensi e appassionanti della vita dell’artista Amedeo Modigliani, interpretato da Riccardo Scamarcio.

Ambientata a Parigi nel 1916, la pellicola segue il tormentato Modigliani durante una notte ricca di incontri e allucinazioni, con l’artista in fuga dalla polizia e intento a ritrovare la sua musa, Beatrice Hastings (interpretata da Antonia Desplat). La città diventa un personaggio a sé, avvolgendo le vicende del pittore con un’atmosfera decadente e vibrante, in perfetta armonia con la visione creativa di Depp.

Il debutto televisivo italiano di Depp come regista a Che Tempo Che Fa è un evento molto atteso, non solo per la sua presenza carismatica, ma anche per il modo unico in cui l’attore si racconta, offrendo uno sguardo intimo sulla sua lunga carriera.

Fabio Fazio ha annunciato che Depp non solo parlerà del film, ma ripercorrerà anche i momenti più significativi della sua vita artistica, facendo riferimento ai suoi ruoli più amati dal pubblico.

Gli altri ospiti della serata: tra musica, cinema e inchieste

A completare il quadro degli ospiti di Che Tempo Che Fa troviamo una carrellata di personalità che spaziano dal giornalismo alla musica.

Tra questi, spicca la giornalista e autrice Milena Gabanelli, celebre per le sue inchieste approfondite e l’impegno nel raccontare la realtà con trasparenza. Presenterà il suo nuovo libro, Codice rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato, scritto con Simona Ravizza, in cui denuncia gli interessi e le problematiche del sistema sanitario italiano.

In ambito musicale, ci sarà la presenza di Giorgia, inarrestabile anche nel suo ruolo di conduttrice di X-Factor. La cantante, che presenterà il suo ultimo singolo Niente di male, condividerà momenti della sua carriera e della sua recente esperienza nel celebre talent show, portando il suo carattere sincero e la sua voce inconfondibile nel salotto di Fazio.

Un altro attesissimo ospite sarà Elio Germano, che presenterà il film Berlinguer. La grande ambizione, in cui interpreta il politico Enrico Berlinguer, nel quarantesimo anniversario dalla sua scomparsa. Il film, diretto da Andrea Segre e in uscita il 31 ottobre, celebra una delle figure più emblematiche della politica italiana e permette a Germano di mostrare ancora una volta la sua versatilità e profondità interpretativa.

La serata si conclude con “Il Tavolo” e ospiti di spicco

Come da tradizione, la puntata si concluderà con l’appuntamento fisso de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, un momento di pura allegria e intrattenimento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Simona Ventura.

Questa settimana, gli ospiti includono nomi come Alice D’Amato, la prima campionessa italiana a vincere una medaglia d’oro nella ginnastica artistica, un vero orgoglio per il nostro Paese. Sul fronte musicale, ci saranno Benji & Fede, che si esibiranno con il brano Estate Punk tratto dal loro album Rewind, e gli attori Enzo Iacchetti e Paolo Conticini, che si preparano a portare in scena il musical Tootsie diretto da Massimo Romeo Piparo.