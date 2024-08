Alice D’Amato, quanto è alta la ginnasta italiana

Fonte: Getty Images Alice D'Amato

Stella luminosa delle Olimpiadi di Parigi 2024, Alice D’Amato è una delle ginnaste italiane che sta dimostrando tutto il suo talento individuale e di squadra regalando grandi soddisfazioni alla Nazionale azzurra. Concentrata e agilissima, scopriamo quanto è alta e quali sono i suoi risultati più importanti.

Quanto è alta Alice D’Amato

Chi ama la ginnastica artistica, ma anche chi sta seguendo le Olimpiadi di Parigi 2024, conosce bene il nome di Alice D’Amato. L’atleta classe 2003 è uno dei volti della ginnastica artistica italiana che sta regalando grandi soddisfazioni in questi Giochi. Talento, leggiadria e versatilità sono solo tre delle caratteristiche della ginnasta genovese, che con la sua altezza di 1,58 metri, sta portando avanti una carriera davvero invidiabile.

Specialista nelle parallele asimmetriche, Alice ha iniziato il suo percorso sportivo nella danza acrobatica per poi passare alla ginnastica artistica a soli sette anni insieme alla sua sorella gemella Asia, anche lei campionessa nella ginnastica artistica. Prima di unirsi alla prestigiosa Brixia, si è allenata nella storica Società Ginnastica Andrea Doria di Genova, sua città natale, dimostrando un enorme potenziale.

La sua carriera juniores le permette di dimostrare tutto il suo talento, non senza qualche difficoltà: dopo l’infortunio al crociato nel 2016, ottiene grosse soddisfazioni nel campionato di categoria nelle parallele e nel corpo libero. Quello del crociato non è però l’unico ostacolo che ha dovuto affrontare: Alice ha subito gravi infortuni al ginocchio e alla caviglia che hanno limitato il suo rendimento. Nonostante questi problemi, è stata convocata per competizioni giovanili di alto livello come gli EYOF di Gyor nel 2017 e gli Europei Juniores di Glasgow nel 2018.

Fonte: IPA

La sua tenacia e il suo talento sono stati premiati quando ha ottenuto la conferma a livello individuale agli Europei Seniores di Stettino nel 2019, dove è risultata la migliore fra le ginnaste della nuova generazione italiana, piazzandosi quarta nel concorso completo e vincendo una medaglia di bronzo alle parallele asimmetriche, il suo attrezzo preferito.

Ai Mondiali di Stoccarda dello stesso anno, Alice ha fatto parte della squadra che ha riportato l’Italia sul podio del concorso generale dopo ben 69 anni. Il suo Palmarès si è arricchito ulteriormente con il titolo di campionessa d’Europa con la Nazionale a Monaco nel 2022, alle parallele asimmetriche ad Antalya nel 2023 e sempre alle parallele e con la squadra a Rimini nel 2024. Risultati incredibili che hanno permesso ad Alice D’Amato di inseguire il sogno olimpico, lavorando sodo per ottenere una medaglia ai Giochi di Parigi.

Alice D’Amato alle Olimpiadi di Parigi 2024

Quella di Parigi non è la prima Olimpiade a cui Alice ha potuto partecipare. La ragazza ha infatti gareggiato a Tokyo insieme alla sorella Asia che purtroppo ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi parigine per via di alcuni infortuni.

Fonte: Getty Images

Nonostante la mancanza della sorella, a Parigi Alice D’Amato sta decisamente rispettando ogni aspettativa: l’atleta il 30 luglio 2024, ha vinto la medaglia d’argento nella prova a squadre femminile insieme alle colleghe Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli e Giorgia Villa. Il primo agosto a livello individuale si è classificata quarta con 56.333, dietro a Simone Biles, Rebeca Andrade e Sunisa Lee.

Grande soddisfazione anche nelle parallele asimmetriche: arrivata quinta con un punteggio di 14.733, sfiora il podio e si porta a casa il record come prima finalista italiana di sempre in questo attrezzo ai Giochi Olimpici.