Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna, Johnny Depp non era la prima scelta

Fonte: IPA Johnny Depp, curiosità su "Pirati dei Caraibi La maledizione della prima luna"

Quando Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna ha fatto il suo debutto nel 2003, nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe diventato un fenomeno mondiale, dando il via a una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. Basato su un’attrazione di Disneyland, il progetto ha affrontato diverse sfide prima di raggiungere il grande schermo.

Curiosamente, Johnny Depp, che oggi è indissolubilmente legato al personaggio di Jack Sparrow, non era nemmeno la prima scelta per il ruolo. Scopriamo chi avrebbe potuto interpretarlo e altre curiosità su questo iconico film.

“Pirati dei Caraibi”, Johnny Depp non era la prima scelta

Impossibile pensare all’iconico Jack Sparrow senza avere in mente l’estro e la genialità di Johnny Depp. Quando il film ha iniziato a prendere forma per poi approdare sul grande schermo nel 2003, però, il protagonista assoluto di quella che sarebbe diventata una delle saghe più apprezzate degli anni 2000 avrebbe dovuto essere interpretato da qualcun altro.

Lo sceneggiatore e co-creatore Stuart Beattie ha infatti rivelato di aver inizialmente pensato a Hugh Jackman: da lì, il nome del personaggio che riprende il cognome dell’attore. All’epoca, però, Jackman non godeva della fama di oggi e la Disney non lo riteneva una scelta sicura.

Fonte: IPA

Il ruolo venne quindi offerto a Robert De Niro, che decise di rifiutare, convinto che un film di pirati non avrebbe attirato abbastanza pubblico: una scelta poco indovinata ma proficua per Johnny Depp, che ha poi ottenuto la parte, personalizzando il personaggio in modo esemplare e contribuendo significativamente al successo della saga.

“Pirati dei Caraibi”, curiosità sul primo capitolo

I denti d’oro di Jack Sparrow

La produzione, immaginando il personaggio di Sparrow, aveva deciso che il pirata avrebbe dovuto avere alcuni denti d’oro. Per questo motivo, Johnny Depp è andato dal dentista per farseli impiantare, ma ne ha richiesti molti di più di quelli previsti. L’attore ha deciso di mantenere la dentatura dorata anche per un po’ di tempo dopo le riprese.

Una giovane Keira Knightley

Al tempo delle riprese del primo film, Keira Knightley aveva solo 17 anni. Giovanissima e con una carriera ancora da costruire, l’attrice si è sempre fatta accompagnare sul set dalla madre. Non essendo convinta di essere all’altezza del ruolo per cui era stata scritturata e impaurita dalla possibilità di essere licenziata molto presto, Keira aveva portato con sé solo una valigia con pochi vestiti e il necessario per una manciata di giorni.

Fonte: IPA

Il suo talento e l’incredibile affinità con Orlando Bloom, però, l’hanno consacrata come il volto perfetto di Elizabeth Swann, che tutti conosciamo.

I tatuaggi sul set

La produzione ha avuto il suo bel da fare per cercare di coprire tutti i tatuaggi di Johnny Depp. Tra vestiti e trucco, l’attore li ha visti nascondere tutti: il tatuaggio sul braccio con la scritta Jack Sparrow era finto, ma, al termine delle riprese, Depp ha deciso di farselo davvero.

Per quanto riguarda invece il tatuaggio di omaggio a Il Signore degli Anelli sul corpo di Orlando Bloom, la troupe non è stata così precisa. Il disegno, che raffigura un 9 in elfico, è visibile in alcune scene del film.

La scelta per il ruolo di Will Turner

Anche il ruolo poi affidato a Orlando Bloom è stato valutato a lungo. Prima di scegliere l’attore, infatti, la produzione ha preso in considerazione nomi come quelli di Heath Ledger, Jude Law, Ewan McGregor e Tobey Maguire. Bloom ha poi ottenuto la parte grazie alla sua incredibile fama raggiunta con il ruolo di Legolas ne Il Signore degli Anelli.