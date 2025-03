Fonte: IPA Fabio Fazio

Tutto pronto per una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, in onda domenica 16 marzo 2025 dalle 19,30 sul Nove e disponibile in streaming su Nove.tv e discovery+. Ad affiancarlo, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto – oggetto di profonde polemiche proprio in questi giorni – e Filippa Lagerbäck, che come sempre si alternano tra intrattenimento e satira. Anche questa settimana, la trasmissione conterà su grandi ospiti, a cominciare dai protagonisti della nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Che tempo che, le anticipazioni del 16 marzo

Tra gli ospiti più attesi della puntata del 16 marzo troviamo Alessandro Siani ed Enrico Brignano, due dei comici più amati dal pubblico italiano. I due artisti presenteranno la nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori, lo show comico che ha conquistato milioni di spettatori attraverso una competizione nuova ed esilarante tra i migliori comici del Paese. Siani e Brignano, con la loro verve, racconteranno alcuni dei momenti più divertenti sulle registrazioni e daranno qualche anticipazione su cosa possiamo aspettarci dalla prossima edizione.

Lo sport sarà un altro grande protagonista della serata, con due ospiti d’eccezione: Federica Brignone e Deborah Compagnoni. Brignone, reduce dalla straordinaria vittoria nel SuperG di La Thuile, si avvicina sempre più alla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino. Un risultato storico che conferma il talento straordinario dell’atleta azzurra. Insieme a lei, Deborah Compagnoni, leggenda dello sci italiano e fonte di ispirazione per tante generazioni di atleti, rivolgerà l’attenzione verso la crescita dello sci femminile nel nostro Paese e commenterà le imprese della Brignone.

Gli altri ospiti

Come di consueto, non mancheranno gli approfondimenti su temi di grande attualità. Il programma dedicherà spazio ai fatti più rilevanti della settimana, con l’analisi di esperti e giornalisti di primo piano. La sezione scientifica sarà curata dal professor Roberto Burioni, che affronterà argomenti legati alla ricerca e alla salute pubblica con risposte chiare e basate sulla scienza. Il pubblico potrà contare anche sul contributo di Michele Serra, che con il suo consueto stile ironico e pungente commenterà i fatti della settimana, regalando spunti di riflessione sempre attuali.

E ancora, la letterina di Luciana Littizzetto. La comica torinese, con la sua inimitabile capacità di mescolare ironia e denuncia sociale, dedicherà il suo monologo a un tema di stretta attualità, tra battute taglienti e riflessioni profonde che, proprio in questi giorni, sono state oggetto di critiche da parte delle forze dell’ordine che si sono sentite attaccate dalle sue ultime dichiarazioni. La parte finale della trasmissione sarà dedicata al tradizionale Tavolo di Che Tempo Che Fa, un momento di puro intrattenimento che riunisce volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

La puntata di domenica 16 marzo 2025 andrà in onda sul Nove a partire dalle 19,30 e sarà disponibile anche in streaming su NOVE.tv e discovery+, permettendo a tutti gli spettatori di seguirla comodamente da qualsiasi dispositivo. Inoltre, sarà possibile rivedere i momenti più significativi sui canali ufficiali del programma e sui social, dove lo show vive attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie i commenti degli utenti.