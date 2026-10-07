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Ufficio Stampa Mediaset Caduta Libera

Duecentosessantamila euro in una sola puntata: a Caduta Libera non era mai successo. A riuscirci è stata Sara Prati, 54 anni, professoressa di matematica, che martedì 6 ottobre ha affrontato “Le 10 Botole” ed è rimasta in piedi fino all’ultima domanda. Il gioco finale del preserale di Canale 5 è spietato – basta un’esitazione e sparisci – e invece lei ha chiuso senza sbavature, intascando la vincita più alta mai assegnata in una serata da quando il programma va in onda.

Caduta Libera, quanto ha vinto Sara Prati: il montepremi sale a 440mila euro

Il bello è che il colpo di martedì non è arrivato dal nulla. Appena due giorni prima, il 4 ottobre, la campionessa aveva già fatto saltare il banco incassando 170mila euro e scrivendo per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro del programma. Un record che, nel giro di una manciata di puntate, lei stessa ha provveduto a cancellare.

Sommando tutte le serate trascorse sulla botola centrale – dieci, una dietro l’altra, senza mai cedere il posto – il montepremi totale di Sara Prati arriva a 440mila euro. Una cifra che la consacra come una delle concorrenti più vincenti nella storia del preserale di Canale 5, costruita in poco più di una settimana di messa in onda.

Il meccanismo del gioco finale, del resto, non lascia margini: dieci botole e altrettante occasioni per sbagliare con una tensione che cresce a ogni domanda. Chi resta in piedi fino all’ultima porta via tutto, chi sbaglia scivola via in un attimo. Sara ci è riuscita, e lo ha fatto con la stessa calma con cui, immaginiamo, corregge i compiti in classe.

Chi è Sara Prati, la professoressa di matematica diventata campionessa

Dietro il record c’è una storia semplice, simile a quella di tante di noi. Sara Prati vive in provincia di Alessandria e insegna matematica. Alle spalle ha due lauree – una in Matematica, l’altra in Scienze Politiche con indirizzo economico – un percorso che spiega parecchio della lucidità con cui gestisce i secondi finali, quando il cronometro corre e la pressione si fa sentire.

È salita sulla botola centrale il 27 settembre e da quel momento non si è più mossa, puntata dopo puntata. Nel tempo libero divora romanzi gialli, non si perde una serie poliziesca italiana e – dettaglio che la rende immediatamente simpatica a chiunque – conosce a memoria tutti i film di Terence Hill e Bud Spencer. Una cultura trasversale che, in un quiz dove si passa dalla grammatica alla musica leggera nel giro di dieci secondi, vale spesso più di qualsiasi strategia. Il montepremi è di quelli da prima serata, come spesso sta accadendo nei preserali delle due dirimpettaie: solo qualche giorno fa, Reazione a Catena incoronava le Pappardelle, ormai diventate un fenomeno di costume e sempre più famose in giro per l’Italia.

A guidare il gioco c’è Max Giusti, alla conduzione del preserale, affiancato in studio da Isobel Kinnear. Caduta Libera! nasce dal format internazionale Still Standing di July August Productions Ltd, distribuito da ITV Studios Global Partnerships Limited: una produzione RTI realizzata con Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, in cooperazione con ITV Studios.