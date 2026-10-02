Beautiful, le anticipazioni del 3 ottobre 2026: Hope e Carter temporeggiano

Ridge è sempre più scosso per il presunto tradimento di Carter, mentre lui e Hope cercano di capire se portare a compimento il loro piano: trama di "Beautiful" del 3 ottobre

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 3 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 3 ottobre 2026

Nella puntata in onda sabato 3 ottobre Ridge è sempre più scosso per il presunto tradimento di Carter Walton: deciso a proteggere la Forrester, si rivolge a Justin Barber perché esamini i documenti del nuovo assetto societario e raccolga elementi utili contro quella che sospetta essere una manovra ai suoi danni. Justin, sorpreso, si interroga sul motivo per cui non siano stati consultati gli avvocati interni, mentre Ridge conferma di credere che Carter abbia orchestrato un colpo di mano per assumere controllo dell’azienda.

Intanto allo chalet, Hope e Carter discutono ancora se portare avanti il loro piano: Carter è convinto che la ristrutturazione sia l’unica strada per riportare la Forrester al suo massimo potenziale e per tutelare le Logan, ma il dilemma sul tradimento dell’amicizia con Ridge pesa su di lui. I due valutano le conseguenze e si prendono del tempo per decidere, sospesi tra ambizione, lealtà e responsabilità verso l’azienda.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 27 settembre al 3 ottobre 2026.