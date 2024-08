Cornetto Battiti Live si conclude con il quinto appuntamento per il quale Ilary Blasi ha scelto un look total black

Il viaggio di Cornetto Battiti Live si conclude con il quinto e ultimo appuntamento su Canale5. Ilary Blasi, con Alvin e Rebecca Staffelli, conduce l’ultima serata all’insegna della grande musica dell’estate in cui si sono alternati sul palco praticamente tutti gli artisti del momento. Immancabile Emma, che gioca in casa e canta nella giornata più importante per la sua Apnea che ha conquistato la certificazione multiplatino, e Alessandra Amoroso con BigMama in Mezzo Rotto. C’era anche la giovanissima Sarah Toscano, fresca vincitrice di Amici di Maria De Filippi, che ha proposto il suo singolo Sexy Magica.

Ilary Blasi punta sul total black, voto: 8

Quando si tratta di Ilary Blasi, il look giusto diventa una certezza. Per l’ultimo appuntamento con Battiti Live, la conduttrice ha scelto un completo con giacca oversize con dettagli scintillanti e un top luminoso che ha reso originale un completo altrimenti anonimo. È comunque capace di indossare qualsiasi cosa e ottenere un grande risultato, anche i capi più semplici.

A dare slancio alla sua figura esile, oltre ai pantaloni extra lunghi e con orlo a zampa, è anche lo styling con onde definite e super luccicanti che ha sfoggiato in moltissime puntate del festival canoro di Radionorba. Per lei si tratta di un ritorno su un palco musicale, dopo il successo del Summer Festival su Canale5 che ha condotto per diverse edizioni, e – a parte qualche incertezza iniziale sulla quale ha scherzato lei stessa – è apparsa davvero a suo agio.

Emma in longuette e cuissard, voto: 7

È una Emma molto diversa da come la conosciamo, quella che stiamo vedendo sul palco negli ultimi mesi. Archiviate le meches bionde, l’artista salentina è tornata al suo brown del cuore e ha anche cambiato look. Segno che la sua vita è mutata profondamente negli ultimi anni e a cominciare dalla tragica perdita del padre Rosario, al quale era legatissima. Questa nuova versione ci piace moltissimo e dimostra di non dover più dare lezioni a nessuno.

Sul palco di Battiti Live si è presentata con un top a maniche lunghe e una longuette aperta sul davanti e che lasciava intravedere i cuissard in vinile che completavano un look in perfetto stile Emma. Il brano è Femme Fatale, estratto dal suo ultimo album Souvenir con il quale ha rilanciato la sua carriera in maniera meravigliosa. Ed è tornata dopo un periodo difficilissimo in cui ha dovuto dimostrare di essere forte, soprattutto a se stessa: oggi può dire di avercela fatta.

Sarah Toscano con la tuta scintillante, voto: 6

È la vincitrice di Amici di Maria De Filippi, edizione 2024, e sul palco di Battiti Live ha portato Sexy Magica. Il suo look è certamente adatto alla sua giovane età, 18 anni, ma la infagotta un po’. La tutina scintillante è bella, certo, ma le scarpe con il tacco squadrato e le zeppa appesantiscono la sua figura contenuta che ne esce un po’ schiacciata. Poco male, dato che il suo percorso è appena iniziato.

Ilary Blasi sembra tenere moltissimo a lei, che le ha detto che potrebbe essere sua figlia, visti i suoi anni. La conduttrice vuole sapere quali sono i suoi progetti per il futuro, probabilmente perché la identifica con i suoi ragazzi più grandi e, ogni volta, riceve risposte cariche di entusiasmo. Chi se ne importa del look, se il futuro è così luminoso.

Alessandra Amoroso in gessato brillante, voto: 8,5

Ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Fino a qui e ora è tornata a pieno titolo nell’Olimpo della musica italiana. Alessandra Amoroso si è presa il giusto tempo per riflettere sul suo futuro e ha deciso di ripartire proprio dalle tavole del Teatro Ariston. Per quest’estate, ha invece puntato su un duetto fortissimo con BigMama, una delle artiste del momento, e con Mezzo Rotto ha partecipato a Cornetto Battiti Live.

Per la sua esibizione sul palco on the road ha indossato un completo blu navy gessato con righe scintillanti: un classico al quale non rinuncia praticamente mai e che la identifica ancora come un’icona di stile. Da quando è iniziata la sua carriera, nel 2009, è sempre stata molto attenta alla sua immagine che cura in ogni minimo dettaglio. Questa sera, col top extra brillante, si è solo confermata.

Gaia tutta trasparente, voto: 7

Se si tratta di osare, Gaia di certo non si tira indietro. L’artista, in airplay radiofonico con Sesso e Samba in duetto con il rapper Tony Effe, è tornata con un singolo tutto suo che ha intitolato Dea Saffica. Per l’ultima puntata di Battiti Live, ha scelto di indossare un abito corto completamente trasparente che ha abbinato a un paio di stivali bianchi. Curiosa la scelta del celeste, che non usa praticamente nessuno, ma su di lei era particolarmente azzeccato. 7 per il taglio, non proprio originale, ma il risultato finale è molto gradevole.

Rebecca Staffelli in rosso, voto: 9

È certamente la rivelazione di questi ultimi mesi televisivi. Rebecca Staffelli è stata la voce dei social del Grande Fratello e ha preso il posto di Maria Sole Pollio come supporto alla conduzione di Cornetto Battiti Live. La figlia di Valerio Staffelli, apprezzata speaker radiofonica di grande esperienza, ha indossato abito rosso cortissimo con un paio di décolleté dal tacco vertiginoso che l’hanno resa bellissima.

Mietta osa col mega spacco, voto: 8

La sua voce meravigliosa non è mai cambiata e nemmeno la sua innata capacità di stare sul palco. Mietta arriva a Battiti Live con un abito con cui ha voluto osare anche sul fisico che mantiene bellissimo nonostante l’età che avanza. Il nero è una garanzia, illuminato con accessori e dettagli oro, mentre gli stivaletti scintillanti in magenta sono il vero tocco di stile di questo look che ci ha risvegliati in questa serata un po’ piatta sotto il punto di vista dello stile. Il brano è qualcosa di molto diverso rispetto a quello a cui ci ha abituati, ma tutto è perdonato: on stage a mezzanotte, ha dimostrato di avere molto più da raccontare di alcuni giovanissimi che, diciamocelo, passano proprio inosservati nonostante i grandi sforzi profusi per emergere. Il ritornello di Vattene Amore, poi, è il suo asso nella manica.