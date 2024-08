Fonte: IPA Tom Hanks

Si riapre la sfida degli ascolti tv del 7 agosto, che vede ancora primeggiare i Giochi Olimpici contro Splash – Una sirena a Manhattan, grande classico del cinema datato 1984. La partita dell’Italvolley maschile ha coperto praticamente due fasce: l’access prime time e parte del prime time, lasciando però l’amaro in bocca nei tifosi che avrebbero sperato in un risultato diverso. I ragazzi di Fefè De Giorgi sono infatti usciti sconfitti dal campo, vinti dalla troppa pressione esercitata dai francesi di Andrea Giani: un 3-0 che non rende giustizia alla qualità di questa squadra che ha conquistato la finale combattendo fino all’ultimo punto contro il Giappone, eliminato ai quarti di finale dopo un match complicatissimo dal quale stavano per uscire sconfitti.

Su Rai3, invece, è andato in onda Newsroom mentre Canale5 ha risposto con Mollo tutto e apro un chiringuito, pellicola del 2021 basata sul tragico affare del Signor Imbruttito, che piomba in una profonda depressione dopo che vede sfumare la grande occasione della sua vita. Su Italia1 è invece andato in onda il consueto appuntamento con Chicago PD, mentre su Rete4 torna l’informazione di Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Ma chi ha vinto la competizione degli ascolti del 7 agosto? Scontrarsi con le Olimpiadi di Parigi è certamente complicato, ma i dati – visto l’approssimarsi della cerimonia di chiusura – sono in netto calo. Vediamo come sono andate le tre fasce principali della giornata.

Prima serata, ascolti tv del 7 agosto

Su Rai1 Splash – Una sirena a Manhattan ha interessato 1.223.000 spettatori pari al 9,1% di share. Su Canale5 Mollo tutto e apro un chiringuito ha conquistato 1.378.000 spettatori con uno share del 9,7%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica intrattiene 2.911.000 spettatori pari al 20,2% dalle 21:40 alle 22:48. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 1.010.000 spettatori (8,3%). Su Rai3 NewsRoom segna 304.000 spettatori e il 2,1%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 740.000 spettatori (6,5%). Su La7 Nuclear Now raggiunge 312.000 spettatori e il 2,2%. Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie ottiene 255.000 spettatori con il 2,1%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 249.000 spettatori (2,4%).

Access Prime Time, dati del 7 agosto

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.898.000 spettatori (11,4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.571.000 spettatori pari al 9,4%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la semifinale di Pallavolo Italia-Francia è vista da 3.674.000 spettatori con il 22,8% dalle 20 alle 21:26. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.112.000 spettatori (6,7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 807.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.242.000 spettatori (7,4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 608.000 spettatori e il 3,7% nella prima parte e 572.000 spettatori e il 3,4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 656.000 spettatori (3,9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 321.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 365.000 spettatori (2,2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 7 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.525.000 spettatori pari al 14,3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.186.000 spettatori pari al 17,4%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (11,6%), mentre The Wall ha convinto 1.666.000 spettatori (13,8%). Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista totalizza 1.499.000 spettatori con il 13.8% dalle 18:22 alle 19:39.