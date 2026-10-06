Ascolti tv del 5 ottobre, Ilary Blasi tormentata dalla Nazionale di Mancini

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi è perseguitata dalla programmazione della UEFA: ogni volta che va in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip gioca l’Italia per la Champions League e la partita è puntualmente trasmesso su Rai 1.

Anche lunedì 5 ottobre Ilary Blasi è stata penalizzata negli ascolti tv dall’Italia di Mancini che è scesa in campo contro la Turchia. E tutto il Paese si è sintonizzato inevitabilmente su Rai 1. Ma la partita ha fatto un’altra vittima, Stefano De Martino, che non è andato in onda (di nuovo) con Affari Tuoi.

Il resto del palinsesto della prima serata ha visto su Rai 2 il film La ragazza della palude e su Rai 3 Massimo Giletti che ha condotto Lo stato delle cose. Italia 1 ha trasmesso Jack Reacher – Punto di non ritorno e Rete 4 Quarta Repubblica. Mentre su La7 è andato in onda La Torre di Babele.

Prima serata, ascolti tv del 5 ottobre: l’Italia arriva al 38.1% di share

Su Rai 1 Italia-Turchia incolla al piccolo schermo 8.000.000 spettatori pari al 38.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.778.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 La ragazza della palude intrattiene 1.009.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno piace a 1.126.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3, dopo la presentazione (1.050.000 – 5%), Lo Stato delle Cose segna 1.170.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica News totalizza 696.000 spettatori (3.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 685.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Io prima di te ottiene 387.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 359.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 5 ottobre: Gerry Scotti leader incontrastato

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.565.000 – 16.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.446.000 spettatori pari al 20.6%. Su Rai2 TG2 Post registra 423.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.032.000 spettatori (4.8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.132.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.572.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 920.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 748.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.218.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 Foodish arriva a 473.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 597.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.781.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena coinvolge 4.087.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.375.000 spettatori (12.8%), mentre Caduta Libera convince 2.105.000 spettatori (14.5%).

Su Rai2 la partita di Qualificazione Europei Under 21 – Italia-Polonia è seguita da 1.046.000 spettatori con il 7.9%. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (286.000 – 2.4%), Studio Aperto Mag sigla 286.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 556.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.382.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.051.000 spettatori (5.7%) e Fin Che la Barca Va sigla 860.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 866.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 972.000 spettatori (5.3%).

Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 304.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 427.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (253.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 520.000 spettatori con il 2.9%.