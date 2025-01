Fonte: IPA Julie Andrews

Il 2025 è iniziato da qualche giorno, ma la programmazione tv è ancora lenta com’è tipico dei giorni di festa. I programmi più seguiti attendono ancora di riprendere il loro corso, mentre il palinsesto è governato da repliche e film che il pubblico ha potuto rivedere dopo molti anni. È il caso di Mary Poppins, interpretato da una giovanissima Julie Andrews con Dick Van Dyke, di contro, Canale5 ha puntato sulla prima visione mandando in onda i nuovi episodi di Tradimento.

Su Rai3 è tornato invece Report di Sigfrido Ranucci, che ha fatto a meno del dirimpettaio Fabio Fazio con Che tempo che fa che torna in onda il 19 gennaio con le nuova puntate della stagione. Italia1 ha invece trasmesso Il cavaliere oscuro – Il Ritorno, in attesa delle nuove inchieste de Le Iene. Su Rai2 è andato in onda Un matrimonio mostruoso mentre su Rete4 abbiamo assistito a una nuova puntata di Zona bianca con la conduzione di Giuseppe Brindisi. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del 5 gennaio?

Prima serata, ascolti tv del 5 gennaio

Su Rai1 il classico Mary Poppins segna 2.607.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale5 la dizi turca Tradimento ha conquistato 1.992.000 spettatori con uno share del 12.24%. Su Rai2 Un Matrimonio Mostruoso intrattiene 942.000 spettatori (5.28%). Su Italia1 il film Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno incolla davanti al video 917.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 preceduto dall’anteprima Report Lab (1.022.000 – 5.53%), Report segna 1.532.000 spettatori pari all’8.92%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 840.000 spettatori (5.70%). Su La7 The Eagle raggiunge 444.000 spettatori e il 2.6%.

Su Tv8 Tre Fratelli e un Bebè ottiene 383.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove – dalle 21,36 alle 23,17 – Giorgio Panariello – La Favola Mia raduna 1.121.000 spettatori, con il 6.6%. Sul 20 Fortress – La Fortezza segna 445.000 spettatori e il 2.5%. Su Rai4 La Baia del Silenzio ha raccolto 318.000 spettatori e l’1.8%. Su Iris Il Mandolino del Capitano Corelli segna 298.000 spettatori e l’1.8%. Su La5 Ritorno ad Aurora: un Natale Speciale ha interessato 343.000 spettatori pari all’1.9%.

Access Prime Time, dati del 5 gennaio

Su Rai1 l’appuntamento con Affari Tuoi arriva a 5.395.000 spettatori (29%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.423.000 spettatori pari al 13.03%. Su Italia1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.220.000 spettatori (6.58%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto894.000 spettatori e il 4.83% nella prima parte e 688.000 spettatori e il 3.68% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 211.000 spettatori (3.05%). Su Tv8 4 Ristoranti in replica arriva a 525.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Little Big Italy è scelto da 415.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.635.000 spettatori pari al 22.42%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.702.000 spettatori (17.59%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.323.000 spettatori (19.99%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 499.000 spettatori (3.10%).Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.354.000 spettatori (13.69%). A seguire Blob segna 966.000 spettatori (5.30%). Su Rete4 La Promessa interessa 785.000 spettatori (4.40%). Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 481.000 spettatori (2.8%). Sul Nove La Maschera di Ferro è scelto da 219.000 spettatori con l’1.4%.