Ascolti tv del 4 settembre, Simon Coleman è la nuova fiction su Rai 1

Su Rai 1 debutta la fiction poliziesca "Simon Coleman" e vince in prima serata. Ma l'intervista al ministro Sangiuliano supera il 18% di share

Su Rai 1 è andata in onda la nuova serie poliziesca Simon Coleman e Canale 5 ha risposto con il film Io e Lulù. Ma è l’intervista al Ministro Sangiuliano a ottenere il massimo degli ascolti con oltre il 18% di share.

Ambientata a Parigi, la fiction Simon Coleman, andata in onda su Rai 1, segue le vicende di un detective che, appena conclusa una pericolosa missione sotto copertura, scopre della morte improvvisa della sorella e del cognato in un incidente stradale.

Su Rai 3 Monica Maggioni a Newsroom ha indagato sul Fentanyl. Ogni giorno in America è come se cadesse un aereo con a bordo 200 persone, con la differenza che queste persone muoiono di overdose da Fentanyl. Sono più di 70 mila ogni anno le vittime della “droga degli zombie”, e per gli americani compresi tra i 18 e 45 anni è già diventata la principale causa di morte.

Canale 5 ha trasmesso il film Io e Lulù. Mentre su Rete 4 è andata in onda una puntata di Planet Earth Le Meraviglie della natura.

Prima serata, ascolti tv del 4 settembre: vince Simon Colema

Su Rai 1 Simon Coleman incolla al piccolo schermo 2.132.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Io e Lulù ha conquistato 2.039.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono 648.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 FBI: Most Wanted appassiona 920.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Newsroom interessa a 817.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Planet Earth III – Le Meraviglie della Natura totalizza un a.m. di 457.000 spettatori (3.7%). Su La7 La7 Doc – D-Day: I Nastri Ritrovati raggiunge 269.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Future Hits Live intrattiene 370.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Il primo cavaliere raduna 544.000 spettatori (4.1%).

Access Prime Time, dati del 4 settembre: l’intervista a Gennaro Sangiuliano ottiene il 18,6% di share

Su Rai1 TG1 – Intervista con Gennaro Sangiuliano interessa 3.211.000 spettatori (18.6%). A seguire Affari Tuoi arriva a 4.369.000 spettatori (25.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.318.000 spettatori pari al 13.2%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.306.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.067.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.321.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera interessa 682.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 1.445.000 spettatori (8.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 675.000 spettatori (3.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 4 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.020.000 spettatori pari al 19.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.057.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.425.000 spettatori (15%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.237.000 spettatori (18.1%).

Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 18:32 alle 21:11, totalizzano un netto di 735.000 spettatori con il 6.4%. Nel dettaglio: Scherma 700.000 (7.5%), Scherma 790.000 (6.9%), Tennis Tavolo 802.000 (5.7%), Atletica Leggera 1.044.000 (6.3%), Scherma 1.042.000 (5.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 416.000 spettatori (3.8%) e, dopo Camera Cafè (242.000 – 1.9%), FBI: Most Wanted raccoglie 617.000 spettatori (4%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.087.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 727.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 455.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raduna 154.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti piace a 409.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è seguito da 396.000 spettatori con il 2.7%.