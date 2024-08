Ascolti tv del 27 agosto: Monica Setta sfida Paolo Bonolis

Fonte: IPA Monica Setta

La tv sta tornando rapidamente alla normalità e i primi programmi della nuova stagione ripartono in nuove collocazioni. È il caso di Storie di donne al bivio, il programma che Monica Setta conduceva in seconda serata e che approda in prime time. La formula è rimasta la stessa, con le interviste one-to-one che caratterizzano lo show, mentre a cambiare è il riscontro del pubblico. Su Rai1 è invece andato in onda Master Crimes mentre su Rai3 è stato trasmesso Filorosso Revolution, nel quale ampio spazio è stato concesso all’approfondimento e all’attualità.

Su Rete4 è invece andato in onda Planet Earth III mentre su Italia1 è stato trasmesso First Kill. Su Canale5 è invece andata in onda una replica di Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Il conduttore romano ha già dichiarato che non ci saranno altre occasioni per lo show dissacrante di Canale5: la nona è stata l’ultima stagione del programma – come aveva anticipato – mentre l’Ammiraglia Mediaset sta continuando a mandare in onda le puntate già trasmesse. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del 27 agosto? Vediamo tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 27 agosto

In aggiornamento

Access Prime Time, dati del 27 agosto

In aggiornamento

Ascolti tv Preserale, dati del 27 agosto

In aggiornamento