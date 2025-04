Fonte: IPA Carla Signoris

Fuochi d’artificio si è conclusa con l’ultima puntata del 25 aprile. La miniserie di Rai1 è andata in onda con gli episodi conclusivi proprio nella serata della Festa della Liberazione, come dopotutto era nei programmi. Il riscontro non è comunque stato quello atteso, con una risposta piuttosto tiepida rispetto alle aspettative. Su Canale5, invece, è andato in onda un nuovo appuntamento con Tradimento mentre su Italia1 abbiamo visto Rambo.

E ancora, su Rai2 è andato in onda Diabolik – Ginko all’attacco, su Rai3 abbiamo visto Il cavallo e la torre di Marco Damilano in prima serata. E ancora, su Rete4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi. Su La7 è stata trasmessa una nuova puntata di Propaganda Live. Ma quali sono stati i risultati degli ascolti del 25 aprile? Scopriamo i dati dello share registrato per questo venerdì di festa.

Prima serata, ascolti tv del 25 aprile

Su Rai1 la terza e ultima puntata di Fuochi d’Artificio ha interessato 2.011.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 il nuovo appuntamento con Tradimento ha conquistato 2.301.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Diabolik: Ginko all’Attacco intrattiene 802.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 Rambo incolla davanti al video .000 spettatori con il %. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre – Ora e Sempre 25 Aprile segna 607.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.513.000 spettatori (11.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 1.103.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 Masterchef ottiene 609.000 spettatori con il 3.5%, nel primo episodio, e 604.000 spettatori con il 5.2% nel secondo episodio (repliche: 196.000 – 4.2% episodio completo, 166.000 – 6.2% primi 8 minuti). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 479.000 spettatori (2.8%).

Access Prime Time, dati del 25 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.454.000 spettatori (25.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.518.000 spettatori (29.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.487.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 735.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.010.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.157.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.448.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 879.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 885.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.615.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 Foodish segna 426.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics! raccoglie 376.000 spettatori con il 2.0%,

Ascolti tv Preserale, dati del 25 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.851.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.829.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.816.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.487.000 spettatori (18.0%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (421.000 spettatori – 3.7%), Blue Bloods totalizza 509.000 spettatori con il 3.8% e 704.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 408.000 spettatori (3.2%) mentre CSI Miami raccoglie 396.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.276.000 spettatori (15.2%), a seguire Blob segna 937.000 spettatori (5.6%) e Riserva Indiana 863.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 901.000 spettatori (5.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 191.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha conquistato 268.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 299.000 spettatori con l’1.9%.