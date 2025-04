Ascolti tv del 24 aprile, Che Dio ci aiuti 8 o Come un gatto in tangenziale 2

Francesca Chillemi su Rai 1 con "Che Dio ci aiuti 8", Paola Cortellesi in "Come un gatto in tangenziale 2" su Canale 5 e la partita su Italia 1: chi vince?

Fonte: IPA Francesca Chillemi

Francesca Chillemi si è scontrata nuovamente in tv con Paola Cortellesi: la prima protagonista di Che Dio ci aiuti 8 su Rai 1, la seconda di Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto su Canale 5.

Nell’ultima puntata andata in onda su Rai 1, giovedì 24 aprile, di Che Dio ci aiuti 8, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza con un’ambulanza: forse c’entra il caso che coinvolge una giovane novizia. Pietro e Cristina (leggi la nostra intervista ad Ambrosia Caldarelli) temono che Lorenzo abbia rimosso la “notizia scioccante”. Olly è tormentata dai flashback, mentre Melody e Corrado hanno il loro primo appuntamento.

Su Canale 5, nel secondo capitolo di Come un gatto in tangenziale, ritroviamo Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni tre anni dopo la loro breve relazione. I due non si parlano più e hanno perso i contatti, mentre i loro figli si incontrano per caso a Londra. Monica finisce in prigione per un furto commesso dalle sue gemelle e chiede aiuto a Giovanni per evitare di deludere il figlio Alessio. Giovanni, che sta lavorando al progetto di un Centro Culturale nella periferia di Roma, riesce a far commutare la pena di Monica in servizi socialmente utili.

Italia 1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Bologna-Empoli. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Fuori dal Coro. Su Rai 3 è andato in onda il film, The Father – Nulla è come sembra e su Rai 2 una nuova puntata di Blue Bloods.

