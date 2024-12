Fonte: IPA Pierluigi Diaco

Ultima sfida in tv prima di Natale per BellaFesta di Pierluigi Diaco, lo Speciale di Telethon su Rai1, e Che tempo che fa di Fabio Fazio. Si tratta di un unicum: la puntata dedicata alla Maratona di solidarietà è stata infatti singola, mentre il programma in onda sul Nove torna il 19 gennaio con la seconda parte della stagione 2024-2025. Una domenica ricca di ospiti, interviste ed emozioni in vista delle feste natalizie che quest’anno cadono proprio nel bel mezzo della settimana.

Non è invece cambiata la programmazione di Canale5 che ha mandato in onda una nuova puntata di Tradimento, mentre su Italia1 è andata in onda la serie Sono Lillo. Il programma Le Iene si è infatti già fermato per la consueta pausa in vista dei festeggiamenti di Natale e Capodanno, quindi per vedere le nuove inchieste del team di Davide Parenti dobbiamo aspettare gennaio. E ancora, su Rete4 abbiamo assistito a una nuova puntata di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Su Rai3, è andato in onda il tradizionale appuntamento con Report, che è tornato sull’inchiesta della provenienza dei vini toscani. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv? Vediamo tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 22 dicembre

Su Rai1 – dalle 21,36 alle 0,30 – BellaFesta per Telethon segna 1.811.000 spettatori con il 12.6%. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.157.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 La carica dei 102: Un nuovo colpo di coda intrattiene 907.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 – dalle 21,19 all’1,21 – la serie Sono Lillo incolla davanti al video 546.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 preceduto dall’anteprima Report Lab (890.000 – 4.8%), Report segna 960.000 spettatori pari al 5%, nella presentazione di 35 minuti, e 1.453.000 spettatori pari all’8.1% dalle 21,33 alle 22,54 (Plus: 910.000 – 6.2%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 690.000 spettatori (4.7%). Su La7 Qualcosa è cambiato raggiunge 460.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Il Natale della Porta Accanto ottiene 421.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove dopo una presentazione (1.314.000 – 7%), Che Tempo Che Fa raduna 1.971.000 spettatori, con il 10.6%, mentre dalle 22,33 alle 0,51 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.041.000 con il 9.1% (L’importante è finire: 468.000 – 9.1%).

Access Prime Time, dati del 22 dicembre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.240.000 spettatori (27.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.560.000 spettatori pari al 13.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.235.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 895.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 732.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 731.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 497.000 spettatori pari al 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.757.000 spettatori pari al 18.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.809.000 spettatori pari al 22.5%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.276.000 spettatori (16.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.099.000 spettatori (18.9%). Su Rai2 Telethon 2024 totalizza 242.000 spettatori con l’1.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 574.000 spettatori (3.7%) e CSI Scena del Crimine raccoglie 567.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.361.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 855.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 817.000 spettatori (4.6%). Su La7 Operazione Sottoveste raggiunge 375.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 359.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 411.000 spettatori con il 2.9%. Che Tempo Che Farà ha interessato 540.000 spettatori con il 3.1%.