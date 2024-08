Ascolti tv 21 agosto: La Ricetta del Delitto Perfetto contro Sogno Olimpico

Su Rai 1 va in onda "La Ricetta del Delitto perfetto", che va in diretto contrasto con "Sogno Olimpico": chi vince la gara degli ascolti

Mercoledì 21 agosto Rai 1 manda in onda La Ricetta del Delitto Perfetto, per il ciclo Delitti sotto il sole, iniziativa che sta piacendo al pubblico del canale. In questo caso Rai 1 sceglie un film avvolto da mistero e comicità, ambientato a Lione. Su Rai 2 invece c’è l’adrenalina degli inseguimenti di Squadra speciale Cobra 11, mentre Rai 3 punta su Newsroom. Rete 4 manda in onda Zona bianca. Interessante, visto che le Olimpiadi sono appena finite e che le Paraolimpiadi inizieranno mercoledì 28 agosto, la scelta di Canale 5, che trasmette Sogno olimpico, film che ripercorre la vicenda della nazionale di pallanuoto spagnola alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Su Italia 1 c’è Chicago Med.

Ascolti tv 21 agosto: chi vince la prima serata

Nella serata di mercoledì 21 agosto 2024 su Rai 1 La Ricetta del Delitto Perfetto cattura con ironia e mistero 1.681.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 le emozioni di Sogno Olimpico tengono incollati allo schermo 1.111.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai 2 gli inseguimenti di Squadra Speciale Cobra 11 fanno vibrare i motori di 733.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia 1 Chicago Med incolla davanti al video 919.000 ascoltatori pari al 7%. Su Rai 3 NewsRoom segna 416.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 778.000 spettatori (7.4%). Su La7 Le Confessioni del Diavolo raduna 334.000 individui all’ascolto (3.2%). Su Tv8 Sconcert ottiene 295.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie raduna 296.000 spettatori (2.9%).

Accesso Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè , nella puntata su Anna Marchesini, ottiene 2.759.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint diverte 2.149.000 spettatori pari al 14.2% nella prima parte e 2.051.000 spettatori (14%) nella seconda. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.187.000 spettatori (7.9%). Su Rai 3 Blob è visto da 798.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 678.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 4 di Sera raggiunge 660.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 776.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.196.000 spettatori (7.9%) mentre In Onda – Prima Serata 1.023.000 (7.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 618.000 spettatori pari al 4.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 562.000 spettatori (3.8%) nella prima.

Preserale, gli ascolti di mercoledì 21 agosto

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.960.000 spettatori pari al 20.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.745.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale 5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.265.000 spettatori (13.9%) mentre The Wall ha convinto 1.996.000 spettatori (17.8%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 349.000 appassionati pari al 3.2% mentre SWAT 433.000 pari al 3.2%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 348.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 456.000 spettatori (3.4%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.081.000 spettatori (16.8%). Su Rete 4 Terra Amara interessa 491.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 135.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 275.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 335.000 spettatori con il 2.5%.