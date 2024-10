Ascolti tv del 2 ottobre, I Fratelli Corsaro chiudono la stagione senza sfondare

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Giulia Orlando e Beppe Fiorello in una scena de I Fratelli Corsaro

Finale di stagione per I Fratelli Corsaro, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata. Rai 1 ha risposto con il film Rumba Therapy, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto?.

Su Canale 5 si è chiusa la prima stagione de I Fratelli Corsaro, la fiction con Beppe Fiorello. La serata di Rai 1 è stata all’insegna del romanticismo con la commedia francese Rumba Therapy. Tony è un autista di scuolabus, solitario e scostante, che da molti anni ha abbandonato la famiglia, compresa una bambina appena nata. Un giorno però viene colpito da un infarto, rischiando di morire e tutto cambia.

Su Rete 4 a Fuori dal Coro Mario Giordano si è occupato del caso dello stupro avvenuto in un sottopassaggio a Roma, con un’intervista alla vittima, e a quanto accaduto a Philippine, la studentessa di 19 anni trovata morta in un parco a Parigi, il cui presunto assassino era stato condannato per violenza sessuale anni fa ed era in attesa di essere espulso. E poi ancora ha affrontato la vicenda del 17enne che ha ucciso una 42enne.

A Chi l’ha visto? su Rai 3 si è parlato del caso Matacena e poi si è parlato di quello di Maria Campai: la sorella si era rivolta al programma per un appello, sicura che la donna avesse incontrato un uomo prima di scomparire.

Prima serata, ascolti tv del 2 ottobre

Su Rai 1 Rumba Therapy incolla al piccolo schermo spettatori pari a 1.970.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de I Fratelli Corsaro ha conquistato 1.938.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 723.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 841.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.693.000 spettatori e l’11.1%.

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 856.000 spettatori (6.6%). Su La7 Inchieste da Fermo – La Sfida Harris Trump interessa 540.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Lille-Real Madrid ottiene 858.000 spettatori con il 4.7%. Sul Nove il debutto di Best Weekend raduna 414.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time, dati del 2 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.097.000 spettatori (21.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.215.000 spettatori (26%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.493.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 580.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.322.000 spettatori (6.6%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.115.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.534.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.076.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.067.000 spettatori e il 5.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.723.000 spettatori (8.5%). Sul Nove Chissà chi è piace a 535.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.606.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.792.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.998.000 spettatori (17.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.040.000 spettatori (20%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (390.000 – 3.7%), Medici in Corsia piace a 254.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 395.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag è seguito da 377.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 569.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.821.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 967.000 spettatori (5.2%) e Riserva Indiana sigla 911.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 835.000 spettatori (4.5%). Su La7 Padre Brown raduna 174.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 356.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 389.000 spettatori con il 2.1%.