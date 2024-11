Fonte: IPA Bianca Berlinguer

Si rinnova la sfida degli ascolti tv del 17 novembre, con la partita valida per il torneo di Nations League andata in onda su Rai1. La Nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti ha infatti catalizzato l’attenzione del pubblico, che si è concentrato sul match con la Francia dal quale gli Azzurri sono usciti sconfitti. Su Canale5 è invece andata in onda una nuova puntata de La Rosa della Vendetta, dezi turca che sta per volgere al termine, mentre su Rete4 è stata trasmessa una nuova puntata domenicale di È sempre Cartabianca con la partecipazione di Mauro Corona e di tutti gli ospiti di Bianca Berlinguer.

Su Rai2 sono andati in onda in nuovi episodi di 9-1-1 mentre su Italia1 abbiamo assistito a una nuova puntata de Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Su Rai3 invece abbiamo visto una nuova puntata di Report, che con la sua nuova stagione sta riscontrando un grande successo. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del 17 novembre? Vediamo tutti i dati suddivisi per fascia oraria.

Prima serata, ascolti tv del 17 novembre

Su Rai1 l’incontro di Nations League Italia-Francia segna 7.722.000 spettatori con il 35,8%. Su Canale5 – dalle 21,31 alle 23,45 – il finale de La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.557.000 spettatori con uno share del 14,1%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 746.000 spettatori (3,4%) e 9-1-1: Lone Star 663.000 spettatori (3,1%). Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.323.000 spettatori con il 9,4%.

Su Rai3 Report segna 1.243.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca di domenica totalizza un ascolto medio di 512.000 spettatori (3,5%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 276.000 spettatori e l’1.5%. Su Tv8 Parigi può attendere ottiene 215.000 spettatori con l’1,1%. Sul Nove dopo una presentazione (984.000 – 4.8%), Che Tempo Che Fa raduna 1.770.000 spettatori, con l’8,2%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.011.000 con l’8.9%.

Access Prime Time, dati del 17 novembre

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.711.000 spettatori pari al 12,3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.239.000 spettatori (5,8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 964.000 spettatori e il 4,6% nella prima parte e 833.000 spettatori e il 3,8% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 611.000 spettatori (2,8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 583.000 spettatori pari al 2,8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.394.000 spettatori pari al 14%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.120.000 spettatori pari al 16%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.288.000 spettatori (13,9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.117.000 spettatori (16,4%).

Su Rai2 – dalle 18,01 alle 19,44 – per il Tennis la finale degli ATP Finals Sinner-Fritz totalizza 3.513.000 spettatori con il 20,8% (breve pre e post lungo: 2.791.000 – 14,1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 499.000 spettatori (2,8%) e C.S.I. Scena del Crimine raccoglie 555.000 spettatori (2,8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.881.000 spettatori (9,4%). A seguire Blob segna 695.000 spettatori (3,4%). Su Rete4 La Promessa interessa 804.000 spettatori (3,9%). Su La7 The Queen raggiunge 142.000 spettatori e lo 0,8%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 230.000 spettatori (1,2%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 387.000 spettatori con il 2,4%. Che Tempo Che Farà ha interessato 378.000 spettatori con l’1,9%.