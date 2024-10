Ascolti tv dell’1 ottobre, I leoni di Sicilia contro Temptation Island

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Non c’è pace per Miriam Leone che ancora una volta si è scontrata in tv con Filippo Bisciglia. Infatti, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de I leoni di Sicilia, mentre su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Temptation Island.

La guerra degli ascolti tv si fa di settimana in settimana sempre più aspra anche perché quella andata in onda è stata l’ultima puntata de I leoni di Sicilia con Miriam Leone e Michele Riondino. E settimana scorsa lo share aveva premiato Temptation Island.

Ma i Florio vendono cara la pelle e la trama si fa sempre più avvincente. Vincenzo, ormai cinquantacinquenne, è ancora ossessionato dalla ricerca di un titolo nobiliare da accostare al nome dei Florio. Per questo si rifiuta di dare il suo benestare quando la sua primogenita Angela riceve una proposta di matrimonio dal figlio di un armatore come lui. Tocca a Giulia difendere la figlia.

Su Rai 3 è tornata Francesca Fialdini con Le ragazze. Ad aprire la puntata è stata Filomena Iemma, la mamma di Elisa Claps. La sua è una vita tranquilla finché viene sconvolta domenica 12 settembre 1993 dalla scomparsa della terza figlia.

Su Rete 4 da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca si è parlato della manovra economica e delle importanti scelto che dovrà fare il governo.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del primo ottobre