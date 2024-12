Fonte: IPA Massimiliano Gallo e Giulia Bevilacqua di "Vincenzo Malinconico 2"

Dicembre inizia bene. Da un lato, il ritorno su Rai1 di Vincenzo Malinconico 2 e, dall’altro, una puntata di Che tempo che fa ricchissima di ospiti. La domenica sera è sempre così, ricca di programmi e di grandi nomi della nostra televisione che si sono sfidati all’ultimo punto di share in questo rapido incedere verso la fine dell’anno. Intanto, Canale5 ha chiuso con La Rosa della Vendetta e propone un’altra dezi turca, Tradimento, mentre su Italia1 è andato in onda il consueto appuntamento con Le Iene.

Rai2 si mantiene sul tradizionale con i nuovi episodi di 9-1-1 mentre su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Report. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci sta ottenendo risultati ottimi fin dalla prima puntata e si sta mantenendo salda su questo filone. Per Rete4, invece, ampio spazio è stato concesso all’attualità e all’approfondimento con una nuova puntata di Zona Bianca. Sul Nove, come abbiamo anticipato, è invece andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Prima serata, ascolti tv del 1° dicembre

Su Rai1 la seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso debutta davanti a 3.005.000 spettatori con il 17,1%. Su Canale5 l’esordio della nuova dizi turca Tradimento ha conquistato 2.357.000 spettatori con uno share del 13,4%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 652.000 spettatori (3,2%) mentre 9-1-1 Lone Star segna 547.000 spettatori (2,8%). Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.360.000 spettatori con il 9,8%. Su Rai3 preceduto dall’anteprima Report Lab, Report segna 1.286.000 spettatori pari al 6,3%, nella presentazione di 30 minuti, e 1.663.000 spettatori pari all’8,6% dalle 21,32 alle 22,59. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 594.000 spettatori (4%). Su La7 Piacere sono un po’ incinta raggiunge 326.000 spettatori e l’1,7%. Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 del Qatar ottiene 1.089.000 spettatori con il 5,7% (pre e post nel complesso: 404.000 – 2,3%). Sul Nove dopo una presentazione (1.396.000 – 6,9%), Che Tempo Che Fa raduna 2.037.000 spettatori, con il 10,1%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 932.000 con il 7,7%.

Access Prime Time, dati del 1° dicembre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.390.000 spettatori (26,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.705.000 spettatori pari al 13,1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.346.000 spettatori (6,6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 860.000 spettatori e il 4,2% nella prima parte e 875.000 spettatori e il 4,2% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 852.000 spettatori (4,1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 1° dicembre

Su Rai1 – dalle 17,17 alle 19,54 – la finale de Lo Zecchino d’Oro ha ottenuto un ascolto medio di 2.595.000 spettatori pari al 16,8% (il vincitore). Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.662.000 spettatori (16,9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.751.000 spettatori (21,2%). Su Rai2 N.C.I.S New Orleans totalizza 291.000 spettatori con l’1,7%, N.C.I.S. Los Angeles 435.000 (2,2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 559.000 spettatori (3,4%) e CSI: Scena del Crimine raccoglie 673.000 spettatori (3,6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.717.000 spettatori (14,7%). A seguire Blob segna 909.000 spettatori (4,6%). Su Rete4 La Promessa interessa 874.000 spettatori (4,5%). Su La7 Questo e Quello raggiunge 189.000 spettatori e l’1,2%. Su Tv8 TV8 Sport ha conquistato 277.000 spettatori (1,5%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 420.000 spettatori con il 2,7%. Che Tempo Che Farà ha interessato 613.000 spettatori con il 3,3%.