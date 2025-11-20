X Factor 2025, anticipazioni del quinto live: la notte degli inediti alza la posta in gioco

Due manche tra inediti e cover, per aggiudicarsi un posto in corsa per la finale: il quinto live di Factor promette scintille e un super ospite speciale

IPA Giorgia conduce il quinto live di X Factor

La competizione si fa spietata. Giovedì 20 novembre, l’Allianz Cloud di Milano ospita il quinto live di X Factor 2025, universalmente riconosciuto come il vero spartiacque dell’edizione: la notte degli inediti. Per i sette concorrenti rimasti in gara – dopo la dolorosa doppia eliminazione della scorsa settimana -, il gioco cambia radicalmente. Non si tratta più solo di interpretare cover, ma di portare sul palco la propria identità: i loro brani inediti saranno disponibili in streaming, confrontandosi con una realtà fatta di ascoltatori e classifiche.

L’attesissima notte degli inediti

Giorgia è pronta a condurre un quinto live che certamente farà discutere. Al suo cospetto, come sempre, il tavolo dei giudici: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ognuno di loro è chiamato a difendere i propri talenti, in una serata dal meccanismo crudele.

La puntata è divisa in due manche, la prima delle quali vede l’esecuzione dei sette inediti. Ma attenzione: il concorrente meno votato di questa prima fase va direttamente al ballottaggio, rischiando l’eliminazione immediata.

Ecco i sette brani inediti:

PierC (Team Gabbani) – Neve sporca;

Rob (Team Iezzi) – Cento ragazze;

Viscardi (Team Iezzi) – Scinneme ‘a cuollo;

Delia (Team Jake) – Sicilia bedda;

Tomasi (Team Jake) – Tatuaggi;

tellynonpiangere (Team Gabbani) – Barche di carta;

eroCaddeo (Team Lauro) – Punto.

La seconda manche, invece, è dedicata alle cover e alla fine il meno votato raggiunge lo sfidante al ballottaggio finale, per l’ultimo scontro e l’unica eliminazione della serata.

Le cover, l’ospite Levante e i pronostici sul vincitore

Se gli inediti guardano al futuro, le cover omaggiano i giganti del passato. Tra le assegnazioni di questa serata, ne spiccano tre in particolare, piuttosto rischiose: da una parte PierC si confronta con il “Duca Bianco”, David Bowie, nel capolavoro Life on Mars?, dall’altra Rob tenta di replicare la grinta di Anna Oxa in Un’emozione da poco, brano che ha fatto la storia della musica italiana, scritto da Ivano Fossati. Infine, Tomasi fa tornare sul palco di X Factor i Måneskin esibendosi con The Loneliest, grande successo della band romana del 2023.

Prima di procedere con le performance degli artisti in gara, la puntata si apre con un momento importante dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – che si celebra il 25 novembre -, realizzato in collaborazione con Sephora. Come ogni puntata che si rispetti, c’è grande attesa anche per il super ospite musicale: stavolta tocca a Levante, cantautrice siciliana già giudice del talent, pronta a tornare sul palco per presentare in anteprima il nuovo singolo Dell’amore il fallimento, che anticipa il suo tour nei palasport del 2026.

Ma cosa dicono i pronostici? Secondo i bookmaker, attualmente PierC resta il super favorito per la vittoria, ma Rob guadagna sempre più punti e potrebbe riservare una bella sorpresa. Per quanto riguarda la possibile eliminazione, invece, i nomi in evidenza sono tellynonpiangere e Viscardi, ai quali comunque non mancano le carte per ribaltare la situazione.

Per immergersi nella gara di X Factor, l’appuntamento con il quinto live è in programma giovedì 20 novembre in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW, a partire dalle 21:15.