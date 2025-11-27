Anna Pepe, panico al concerto: sospeso lo show. Cosa è successo

IPA Anna Pepe

Una serata attesissima, segnata da un improvviso momento di panico. È quanto accaduto ieri sera, 26 novembre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove migliaia di giovani – molti dei quali adolescenti accompagnati dai genitori – si erano radunati per il concerto di Anna Pepe, rapper amatissima e presenza di riferimento sui social con oltre due milioni e mezzo di follower. L’atmosfera elettrica che precedeva l’esibizione si è però trasformata in pochi istanti in un vortice di paura, quando un getto di spray al peperoncino ha iniziato a diffondersi tra il pubblico.

Cos’è successo al concerto di Anna Pepe

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da un episodio di microcriminalità: il presunto furto di una collanina ai danni di una ragazza. Quando gli amici della giovane avrebbero tentato di fermare l’autore, il ragazzo – forse non solo, dato che gli inquirenti stanno valutando l’eventuale presenza di tre complici – avrebbe spruzzato lo spray per aprirsi un varco nella folla. Da lì, il caos. Nel parterre si è creato un passaggio sempre più ampio, quasi un cratere tra i corpi ammassati fino a un minuto prima, immediatamente ripreso dagli smartphone e trasformato in una serie di video poi diventati virali.

L’aria è diventata rapidamente irrespirabile, provocando tosse, bruciore agli occhi e difficoltà a respirare per molte persone. Alcuni spettatori sono stati soccorsi dai sanitari del 118 presenti in arena; una manciata di loro avrebbe riportato lievi intossicazioni e uno sarebbe stato portato fuori in barella. Nella concitazione, in platea si sono levate imprecazioni contro il responsabile, mentre altri hanno iniziato a incitare i compagni a lasciare l’area: “Andiamo, andiamo via”, si sente chiaramente nelle clip circolate online.

La reazione di Anna Pepe

Anche Anna Pepe, che in quel momento stava eseguendo Petit Fou Fou, brano realizzato con Rhove, si è accorta subito dell’anomalia. Visibilmente preoccupata, ha fermato lo show, portandosi la mano davanti a naso e bocca. “Ma è spray al peperoncino?” ha chiesto dal palco, cercando di capire cosa stesse accadendo ai fan sotto di lei. A quel punto l’esibizione è stata sospesa per circa venti minuti, mentre lo staff e le forze dell’ordine si attivavano per ripristinare la sicurezza e controllare la situazione.

Quando, dopo i necessari accertamenti, la cantante è tornata sul palco, lo ha fatto con cautela, rivolgendosi direttamente ai presenti: “Tutto a posto, rega?”. Una domanda semplice, ma rivelatrice del clima ancora teso che aleggiava nell’arena. Sebbene il concerto sia poi ripreso e si sia concluso intorno alle 23, l’atmosfera è rimasta tesa. Molti spettatori, soprattutto i più giovani, hanno continuato a tossire a lungo, mentre genitori e accompagnatori cercavano di rassicurare i ragazzi più spaventati.

Le indagini sull’accaduto sono tuttora in corso, con l’obiettivo di identificare il responsabile e chiarire le dinamiche esatte di una serata che, nata sotto il segno della musica e della festa, si è trasformata in un momento di panico poi fortunatamente risolto in maniera rapida grazie alla pronta collaborazione di tutti i presenti, spettatori ma anche addetti alla sicurezza che non hanno aspettato tempo per intervenire.

