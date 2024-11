Anna Lou Castoldi a La Volta Buona: “Non voglio essere ricordata solo come la figlia di Morgan”

Fonte: Getty Images Anna Lou Castoldi si confessa a La Volta Buona

Nella puntata di oggi, 25 novembre, di La Volta Buona, Caterina Balivo ha portato il dibattito su un tema delicato e urgente: la violenza contro le donne, fisica e psicologica, includendo quella subita online. Al centro, la testimonianza di Anna Lou Castoldi, che ha ripercorso episodi dolorosi della sua adolescenza, segnati dall’odio virtuale e da un’attenzione mediatica sproporzionata. Ha anche toccato un tema delicato, quello dei figli dei personaggi famosi, dove la giovane ha ammesso di volersi affrancare dall’essere riconosciuta soltanto come la figlia di Morgan e Asia Argento.

Anna Lou: oltre il peso dei cognomi

A 23 anni, Anna Lou Castoldi ha un obiettivo chiaro: far parlare di sé come persona, senza che il peso dei cognomi illustri (è la figlia di Morgan e Asia Argento) oscuri la sua identità.

“Sono grata di essere riconosciuta per chi sono davvero”, ha dichiarato. Il cammino è ancora lungo, ma Anna Lou non ha dubbi: gli scivoloni del passato non saranno il suo biglietto da visita. È pronta a scrivere una storia tutta sua, con orgoglio e determinazione.

Anna Lou Castoldi non si limita a seguire la corrente: il suo stile è una dichiarazione d’intenti. Piercing, look alternativo ed estetica fuori dagli schemi non sono solo un gusto personale, ma un modo per proteggersi da chi non guarda oltre le apparenze. “Non limiterei tutto a una corazza”. Ha spiegato come il suo legame con le sottoculture sia autentico e radicato. “Fin da bambina ero attratta dalle cose strane. Volevo essere come le persone alternative che vedevo dalla finestra”.

Ballando con le Stelle, un percorso di crescita personale

La sua esperienza a Ballando con le Stelle è molto più di un’avventura televisiva. Anna Lou la definisce una vera e propria rivoluzione interiore. “È come fare 10 anni di terapia in tre mesi”. La competizione le ha offerto un palcoscenico non solo per ballare, ma per condividere messaggi di autenticità e superamento dei pregiudizi. “Sono contenta di poter usare questa piattaforma per mostrare che l’abito non fa il monaco”. Un’occasione che sta sfruttando al massimo, con la determinazione di far emergere il proprio mondo, libero da etichette.

Dal giudizio sui social alla persecuzione mediatica

“Avevo solo 16 anni”. Con queste parole, Anna Lou ha ricordato un episodio che l’ha segnata profondamente: una scritta su un autobus, un errore punito con lavori di pubblica utilità. Ciò che poteva essere una lezione di vita si è trasformato in una spirale di odio. Insulti sui social, articoli denigratori e minacce l’hanno catapultata in una gogna mediatica. “Mi auguravano la morte”. Parole dure, pronunciate con un tono che lascia trasparire il peso di quell’esperienza. “Dicevano che mia madre avrebbe fatto meglio a non darmi alla luce”.

Quella che avrebbe potuto essere un’occasione per riflettere si è invece trasformata in una campagna d’odio senza freni. “Riconosco che ciò che ho fatto era sbagliato, ma la violenza verbale è stata estrema”.

La scelta di sparire dai social: proteggersi per sopravvivere

Schiacciata dalla pressione del giudizio pubblico, Anna Lou ha deciso di prendersi una pausa dai social. “Mi sono disattivata il profilo”. Una scelta che le ha poi restituito un minimo di serenità. “I social erano diventati un luogo pericoloso, così ho preferito concentrarmi sulla vita reale e sulle persone che contavano davvero”.

Ha trovato rifugio negli amici più fidati e nei familiari, lasciando che il clamore mediatico si placasse. In questo periodo, il supporto della terapia è stato fondamentale. “Ne sono uscita con forza, ma non è stato semplice”. Una pausa che le ha permesso di ritrovare se stessa e di lasciarsi alle spalle quel capitolo doloroso.