Amici sospeso, perché non va in onda oggi 29 dicembre

Salta l'appuntamento della domenica pomeriggio con "Amici" di Maria De Filippi: perché non va in onda il 29 dicembre

Fonte: IPA Maria De Filippi

Salta l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi: il talent show più longevo della televisione italiana si prende una pausa per le vacanze natalizie. Gli appassionati del programma dovranno attendere per rivedere cantanti e ballerini gareggiare per mantenere il loro posto nella scuola. La puntata della domenica pomeriggio, quella del 29 dicembre, non andrà in onda: già dallo scorso 22 dicembre si è interrotta la programmazione del daytime, che riprenderà ufficialmente con l’inizio del 2025.

Amici, perché non va in onda oggi

Brutta notizia per i fan di Amici: il talent show condotto da Maria De Filippi si ferma (ma solo temporaneamente) per le festività natalizie. Oggi 29 dicembre non andrà in onda il consueto appuntamento della domenica pomeriggio, quello che intrattiene il pubblico con le sfide tra i cantanti e i ballerini più talentuosi della tv, senza dimenticare gli immancabili scontri tra i professori che tengono incollati allo schermo gli spettatori.

Dallo scorso 22 dicembre – quando abbiamo salutato Teodora per accogliere nella scuola la giovane ballerina Giorgia – è stata interrotta la programmazione del daytime per le vacanze natalizie. I giovani allievi torneranno in studio di registrazione all’inizio del 2025, quando riprenderà anche la messa in onda anche dello speciale della domenica.

Proprio come Uomini e Donne, anche il talent show tornerà nel palinsesto di Canale 5 a partire da martedì 7 gennaio 2025 con il consueto appuntamento delle 16.10, saltando la giornata dell’Epifania. Per la prima puntata del pomeridiano, in programma come ogni domenica alle 14, bisognerà aspettare il prossimo 12 gennaio, quando ripartirà la messa in onda regolare della trasmissione dopo le festività.

Cosa va in onda al posto di Amici

Gli appassionati della trasmissione di Maria De Filippi dovranno accontentarsi di un cambio di programma per la giornata di domenica 29 dicembre. Nel palinsesto del pomeriggio di Canale 5 verrà dato infatti spazio a soap e dizi turche: a partire dalle 14.00 infatti, in programma due episodi di Beautiful. E a seguire, alle 14.30, in onda la prima tv di My Home My Destiny: nel 77esimo episodio della seconda stagione Zeynep e Baris andranno a Duzce per cercare Benal e convincerla a tornare con loro a Istanbul per riprendersi la figlia, ma Benal si rifiuterà si parlare con loro.

A partire dalle 16.00 l’appuntamento è come di consueto con Silvia Toffanin, che porterà nelle case degli italiani Le storie di Verissimo: sarà l’occasione perfetta per rivivere il meglio della stagione del salotto di Canale 5, con le interviste più emozionanti e coinvolgenti di questa edizione. Rivedremo Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che hanno da poco festeggiato i vent’anni di “matrimonio” artistico; le sorelle Silvia e Giulia Provvedi, sempre unite nelle difficoltà della vita.

E ancora Al Bano, in studio con la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo, nato all’inizio di quest’anno. Silvia Toffanin accoglierà una grande amica del programma, Iva Zanicchi, e Michelle Hunziker, che parlerà di vita privata e professionale. E infine Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, diventati da poco genitori di Camilla. Verissimo tornerà con le storie più belle anche sabato 4 e domenica 5 gennaio, e riprenderà la programmazione sabato 11 e domenica 12 gennaio, con nuovi ospiti ed emozionanti interviste.