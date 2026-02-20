Affari Tuoi, Stefano De Martino prende in giro l’hater. Puntata emozionante

Stefano De Martino ad Affari Tuoi ne approfitta per punzecchiare il suo hater e la puntata è all'ultimo respiro.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna in onda su Rai 1 il 20 febbraio con una nuova puntata di Affari Tuoi. Lo show l’ha consacrato come volto di punta della Rai, ma soprattutto ha dimostrato il suo talento. Di fronte alla sfida con Gerry Scotti e ai numeri impressionanti de La Ruota della Fortuna infatti il presentatore non si è tirato indietro, ma ha saputo giocare le sue carte, apportando piccole modifiche allo show per renderlo davvero suo.

Con Herbert Ballerina, diventato sua spalla comica, e il recente inserimento della ballerina Martina Miliddi, il conduttore è riuscito a rendere ancora più avvincente e divertente il programma.

Affari Tuoi, finale emozionante

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Giuliano del’Emilia Romagna. Il concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che di professione fa l’operatore ecologico e ha presentato la sua compagna Nicoletta, arrivata in studio per supportarlo. Tanti i momenti divertenti che hanno caratterizzato una puntata emozionante.

Herbert Ballerina è ormai una certezza, fra le battute a Martina Miliddi e le sue invenzioni. Non è mancato poi un riferimento all’ormai famoso hater di De Martino, Giorgio. Il conduttore ha finto infatti di ricevere una telefonata da lui e di attaccare, scatenando le risate del pubblico.

Giuliano ha cominciato la partita con il pacco numero 13. Nei primissimi turni però ha eliminato subito i premi da 100.000, 200.000 e 75.000 euro. Un dettaglio che ha messo in difficoltà il concorrente sin dall’inizio del percorso. Durante la gara infatti è rimasto in gioco solamente il premio da 300.000 euro. Peccato che poco dopo, a causa di un tiro sbagliato, Giuliano ha eliminato anche quel pacco.

Sul finale Giuliano è rimasto in gioco con il pacco nero, il premio da 15.000 euro e due pacchi contenenti i premi da 0 e da 1 euro. Dopo alcuni tiri fortunati, il concorrente è rimasto con il pacco nero e il pacco da 15.000 euro. A quel punto il Dottore ha fatto la sua offerta, proponendo un assegno da 15.000 euro. Giuliano però ha rifiutato e l’ha fatto anche quando è arrivata un’offerta pari a 30.000 euro.

Dopo aver tentennato a lungo, Giuliano, in un finale emozionante e in bilico, ha scelto di accettare l’offerta. Ha così concluso la partita di Affari Tuoi con un montepremi di 30.000 euro.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027?

Il successo di Stefano De Martino non si limita ad Affari Tuoi. Il conduttore infatti presto sarà di nuovo in onda con Stasera tutto è possibile, riportando in tv uno show cult e amatissimo dal pubblico. Ma le novità per lui non si fermerebbero qui. Secondo quanto svelato da Fiorello in una telefonata al dg Rai Roberto Sergio, sarebbe lui il prossimo presentatore di Sanremo.

Mentre il Festival condotto da Carlo Conti sta per partire, si parla già della prossima edizione dove potrebbe esserci proprio Stefano De Martino al timone. Un enorme salto nella carriera del presentatore e un sogno che si realizza. Tutto è accaduto durante La Pennicanza, il programma condotto da Fiorello. Il comico e conduttore ha contattato il dg Rai, lasciando sfuggire l’indiscrezione.

Anche se poco dopo è arrivata la smentita (all’Adnkronos Roberto Sergio ha chiarito: “Nessun annuncio su Sanremo 2027. Rosario mi ha tirato dentro una gag in una videotelefonata in cui non si capiva granché. Io ho risposto ‘De Martino’ ad una domanda in cui intendevo chi incarnava il futuro della Rai. Su Sanremo 2027 non è stato ancora deciso nulla”), in molti sono convinti che il 2027 sarà l’anno di Stefano De Martino.