Silhouette da sogno anche al mare: i costumi modellanti dell’estate

Far risaltare le curve e sfoggiare una silhouette perfetta. Un sogno? No! I costumi modellanti! Si tratta di capi studiati per modellare al meglio il corpo, sostenendolo ed esaltandolo nei punti giusti.

I migliori costumi modellanti dell’estate

Snellire, slanciare e valorizzare? I costumi modellanti sono la soluzione. Frutto della moderna tecnologia e super di moda, sono pezzi interi o bikini ideali per chi cerca un capo che sia comodo, ma anche capace di tirare fuori il meglio da ognuno.

Materiali e design innovativo consentono di slanciare la figura e rispondere a numerose esigenze. I modelli sono vari, vanno dal bikini allo slip a vita alta sino alla brasiliana, per arrivare ai modelli interi. Come scegliere il pezzo giusto? Puntando sulle tue esigenze. C’è chi ha necessità di un sostegno migliore perché adora nuotare al mare, chi invece sogna di valorizzare al massimo il punto vita e chi invece vuole modellare al meglio i fianchi. Tutto senza rinunciare allo stile e alle ultime tendenze!

Lo slip a vita alta per essere trendy

Gli slip a vita alta sono tornati di moda, quando si parla di costumi modellanti ed è l’ideale per mettere in risalto le curve. Perfetto per contenere e per slanciare, questo costume è un concentrato di colori e glamour. Se il pezzo superiore è imbottito, quello inferiore fa risaltare la silhouette. Perfetto da sfoggiare in spiaggia o per un aperitivo.

Il costume intero per chi ama nuotare

Low cost e super performante, il costume intero Arena è modellante e perfetto per chi ama nuotare. In piscina così come al mare consente di divertirsi e contiene al meglio le curve. Lo scollo e il taglio a V rendono il costume ottimo per sostenere tutte le forme. Il tessuto arena Sensitive Fabrics garantisce prestazioni elevate con alta resistenza al cloro, asciugatura rapida e protezione dai raggi UV.

Offerta Costume da Bagno Modellante Bodylift Costume intero con Tecnologia Power Mesh

Il modello più glam

Colori shocking e forma sgambata: questo costume intero è il top per essere super glamour in spiaggia. Ideale per far risaltare l’abbronzatura e rendere strepitose le tue forme, è un modello modellante molto chic in tantissimi colori diversi. Per essere originali e splendide tutta l’estate.

Sportiva e chic con il costume intero giusto

Sportiva sì, ma anche chic! Su Amazon impazza il costume intero di Arena, con dettagli cut out e una forma spettacolare. Il colore? Oro e bianco, un’accoppiata perfetta per quando sei abbronzata. Il costume modellante è ottimo per permetterti di prendere il sole, ma anche nuotare, giocare con i racchettoni o correre in spiaggia. Il consiglio? Sfoggia questo modello pure in piscina. Il tessuto infatti resiste all’azione del cloro ed è super resistente.

Offerta Arena W Biglogo One Piece Costume da Bagno Intero Donna bianco e oro

Il modello ideale per l’aperitivo

Aperitivo in spiaggia o pool party? Il modello giusto è quello con i volants e la mutanda a vita alta. Il pezzo superiore è l’ideale per sostenere e mettere in risalto il seno, mentre quello inferiore ha un tessuto e un design che non segnano. I colori fra cui scegliere sono davvero tanti, dal rosso passione all’azzurro acceso, passando per il giallo limone e l’elegantissimo black.

Costume da bagno con volant due pezzi Costume a vita alta con stampe e tanti colori