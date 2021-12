Le migliori agende per il 2022: come scegliere quella giusta

Che sia per uso personale o per un regalo, un’agenda è un oggetto assolutamente da possedere. Averne una è molto importante per organizzare in modo efficiente le proprie giornate, specialmente se si hanno sempre molti impegni: tra compleanni, appuntamenti e impegni lavorativi o personali, un’agenda potrebbe davvero fornirci un’enorme aiuto nell’affrontare tutte le incombenze quotidiane. Non tutte le agende però sono uguali: vediamo quindi quali sono le migliori agende per il 2022.

Migliori agende 2022: differenze fra i modelli

Anzitutto è bene sapere che ne esistono di diverse tipologie (agende settimanali e agende giornaliere, per esempio) ed anche in formati differenti: le agende pocket o tascabili ovvero di piccole dimensioni, e le agende grandi, ideali per chi è super impegnato.

Le agende settimanali sono perfette per chi deve tenere sotto controllo tutti gli impegni della settimana: quest’ultima, infatti, viene suddivisa in due pagine in modo tale da avere sempre davanti agli occhi tutti gli impegni dei prossimi sette giorni.

Le agende giornaliere invece sono preferibili per tutti coloro che hanno davvero molti impegni quotidiani: ogni pagina infatti è dedicata alla singola giornata, pertanto sarà possibile annotarvi anche numerosi impegni.

Fatta questa scelta, si dovrebbe poi pensare anche alla praticità: si preferisce un’agenda tascabile, piccola e da tenere sempre in borsa, oppure un’agenda grande capace di contenere le annotazioni di tutti i nostri impegni? Fatta questa piccola riflessione per aiutarvi a scegliere la migliore agenda 2022, passiamo ora ai modelli disponibili quest’anno.

Le migliori agende 2022 giornaliere

Come abbiamo visto sopra, le agende giornaliere sono l’ideale per chi ha molti impegni quotidiani, in quanto hanno molto spazio per annotare ogni appuntamento o impegno giornaliero.

Fra le migliori agende giornaliere per questo 2022, troviamo diversi modelli acquistabili su Amazon che hanno già numerose recensioni positive, per andare a colpo sicuro.

Agenda giornaliera Diary Planner 2022

Questa agenda giornaliera 2022, nella versione in rosa, ha una copertina rigida ed un elastico di chiusura per proteggerla al meglio, per esempio se tenuta spesso in borsa. Le pagine sono suddivise per giorni e, addirittura, per orari (dalle 7 del mattino alle 19 della sera). Questa funzione è molto utile per annotare rapidamente gli impegni all’orario stabilito.

Agenda Moleskine giornaliera 2022

Fra le migliori agende 2022 non possiamo certo non nominare Moleskine, un marchio esperto in questo settore. L’agenda giornaliera Molestine è un vero e proprio “Daily Planner” che ti aiuta ad organizzare al meglio le giornate. L’agenda comprende anche 295 stickers adesivi colorati per personalizzare il proprio daily planner al meglio.

Agenda giornaliera Finocam 2022

Per chi, oltre a tenere sotto controllo gli impegni quotidiani, vuole dare anche un tocco “glamour” alla propria agenda, ecco quella che fa per voi. L’agenda Finocam 2022 ha una rilegatura a spirale dorata con elastico colorato e permette di annotare gli eventi ed impegni giornalieri anche per orario, dalle 8 del mattino fino alle 22 di sera.

Le migliori agende 2022 settimanali

Se invece si preferisce avere sotto controllo tutti gli impegni della settimana, allora dobbiamo optare per un’agenda settimanale. Ecco una panoramica delle migliori agende settimanali 2022 ottenuta sulla base delle recensioni dei clienti che le hanno già acquistate.

Agenda settimanale Boxclever 2022

Il marchio Boxclever produce agende e calendari di ottima qualità, studiati specialmente per l’organizzazione familiare. Se tra feste, compleanni, lezioni sportive e scuola dei figli si hanno molti impegni, questa agenda potrebbe essere la soluzione ideale per non dimenticare più nulla. Un punto da non sottovalutare è il fatto che rimane piatta da aperta, favorendo la scrittura delle varie annotazioni.

Agenda settimanale POPRUN 2022

Questa agenda al momento è la più venduta su Amazon. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’agenda settimanale che offre la possibilità di segnare gli impegni suddividendoli già per orario, una funzione davvero molto comoda e pratica. Gli angoli a strappo consentono di individuare rapidamente il giorno corrente, insieme ai nastri segnalibri.

Agenda settimanale Moleskine 2022

L’agenda settimanale Moleskine 2022 è l’ideale per chi è in cerca di un’agenda tascabile. Le dimensioni ridotte permettono di occupare poco spazio nella borsa o nello zaino, senza rinunciare alle funzioni essenziali che ogni agenda settimanale dovrebbe avere.

Agende migliori 2022: come scegliere l’agenda giusta

Dopo aver dato uno sguardo alle agende migliori del 2022, parliamo di come scegliere l’agenda migliore per annotare tutti i nostri impegni. Come abbiamo avuto modo di vedere sopra, le agende si differenziano non solo per “settimanale o giornaliera”, ma anche per:

Design

Dimensione

Rilegatura

Personalizzazione

Design

La scelta del design è un fattore assolutamente personale, che dipende dai propri gusti. Possiamo trovare agende colorate, agende monocolore, agende con fiori stampati, agende brillantinate, ma la scelta dipenderà solo dalle nostre preferenze. Tuttavia è bene tenere presente che, in alcuni casi, è meglio puntare su agende classiche e non troppo appariscenti come nel caso delle agende lavoro. Se invece dobbiamo acquistare un’agenda universitaria, allora spazio al colore.

Dimensione

Anche le dimensioni delle agende sono un fattore da non trascurare. Se dobbiamo tenerle in piccole borsette, è preferibile puntare su agende tascabili che occupano poco spazio. Se non dobbiamo portarci dietro l’agenda ogni giorno, allora possiamo scegliere con tranquillità agende di grandi dimensioni da tenere sulla scrivania: hanno più spazio per scrivere e sono certamente più comode da utilizzare.

Rilegatura

In commercio possiamo trovare diverse tipologie di agende 2022 che si distinguono anche per la modalità di rilegatura. Possono essere:

Agende ad anelli

Agende a spirale

Agende cucite

Le agende ad anelli sono simili ad un raccoglitore, pertanto permettono di essere personalizzate aggiungendo (o rimuovendo) delle pagine. Per contro, di solito hanno delle dimensioni piuttosto ingombranti. Questi modelli possono essere consigliati per chi è in cerca di agende organizer, ma sono piuttosto difficili da reperire: tuttavia, utilizzando delle agende come quella consigliata nel box sottostante, è posssibile creare un’agenda personalizzata a totale piacimento.

Le agende a spirale hanno il vantaggio di poter inserire all’interno della spirale una penna, un piccolo trucco usato da molti utilizzatori. Inoltre si aprono con facilità e permettono di scrivere i propri impegni in modo impeccabile. L’unico svantaggio potrebbe derivare da una maggiore fragilità rispetto alle agende cucite.

Le agende cucite, per intendersi, sono quelle per le quali risulta difficile strappare una pagina. Sono le più resistenti, ma non sempre sono comode da aprire.

Come utilizzare al meglio un’agenda

Infine, ecco qualche consiglio utile per chi sta pensando di acquistare un’agenda 2022, ma non è ancora sicuro di farne poi un buon uso.

L’agenda, fondamentalmente, deve risolvere un problema, ovvero quello di aiutarci a non dimenticare nessun impegno con la conseguenza di migliorare la nostra qualità di vita, spesso troppo frenetica.

Cosa si annota in un’agenda?

Impegni

Incontri di lavoro

Compleanni

Scadenze (bollo, assicurazione, bollette)

Tasse da pagare

Pagamenti da rispettare

Eventi

Scadenze di documenti

Idee regalo

Menu planner

Spese quotidiane

Visite mediche

Incontri con gli insegnanti

E così via.