Aspettando il Black Friday 2020: le migliori offerte Amazon

La data che tutte le grandi appassionate di shopping stavano aspettando si avvicina! La settimana del Black Friday infatti quest’anno si terrà dal 20 al 27 novembre 2020 e sarà davvero un’occasione imperdibile per acquistare da casa e in tutta sicurezza tantissimi prodotti scontati, dagli elettrodomestici per la casa, agli accessori tech, fino a prodotti per la cura della persona e giocattoli per i propri pet.

Abbandonata per tante la magia dello shopping pre-natalizio fra strade piene di lucine e negozi addobbati a festa, quest’anno in molte ripiegheranno sugli acquisti online: ma non temere, durante il Black Friday, sarà possibile approfittare delle promozioni sui maggiori store online per acquistare i regali di Natale per tutta la famiglia. Quest’anno infatti gli acquisti online hanno raggiunto dei record storici, segnando un +26% rispetto al 2019, a testimonianza di una fortissima crescita dell’ecommerce.

A fronte di questo nuovo scenario, quest’anno Amazon ha voluto fare le cose davvero in grande, anticipando di un mese l’inizio degli sconti del Black Friday. Dal 26 ottobre infatti, il più grande e-commerce del mondo ha lanciato il Black Friday Anticipato: ogni settimana propone nuove imperdibili promozioni e tante iniziative speciali in moltissime sezioni dei suoi store, su una vasta gamma di prodotti che viene costantemente ampliata e aggiornata, fino al 19 novembre. E poi, dal 20 al 27 novembre tutte pronte per la settimana del Black Friday vera e propria!

Bellezza e Benessere: le migliori offerte

Il Black Friday non è solo un’occasione per concedersi qualche sfizio o fare qualche acquisto pazzerello approfittando degli sconti, ma può essere un’ottima opportunità anche per comprare, risparmiando, qualche device tecnologico che ci permette di prenderci cura di noi, della nostra bellezza e della nostra salute con più attenzione ed efficacia.

Che sia un nuovo spazzolino elettrico per sfoderare, anche nei momenti difficili, il nostro miglior sorriso, o un epilatore, utilissimo per noi ma anche come regalo per un’amica, oppure un device per la pulizia del viso, una spazzola lisciante o uno smalto colorato, poco importa: tutto ciò che ci aiuta a prenderci cura di noi stesse e a volerci bene è un investimento sul nostro benessere, fisico ed emotivo.

Abbigliamento: scopri tutte le offerte del Black Friday

L’inverno sta arrivando! Anzi, in gran parte del Paese è già arrivato e con lui la voglia di maglioni caldi, parka versatili, leggings comodi da portare tutti i giorni e da abbinare con outfit diversi, calze morbide e, perché no, anche divertenti per stare in casa. Quale occasione migliore del Black Friday per regalarsi un capo che sia anche una coccola? Questo non vuol dire rinunciare all’eleganza e ad un pizzico di malizia: infatti in questa sezione sono presenti anche tante offerte su capi di lingerie!

Scarpe e borse: le migliori offerte di Amazon Fashion

Dalle sneakers per lo sport all’aria aperta agli stivaletti comodi adatti invece alle corse di tutti i giorni, fino ai tronchetti scamosciati con tacco e gli stivali in pelle stile bikers: nella sezione dedicata alle offerte sulle scarpe, sono presenti modelli davvero per tutte, dalle sportive alle più eleganti, passando per le amanti della comodità che sicuramente non sapranno resistere alla proposte imbottite di pelo che, in inverno, fanno la felicità delle freddolose!

Grandi e comode, adatte a portare sempre con sè tutto, ma proprio tutto, il necessario per la vita di ogni giorno: in questa sezione troverai una vasta gamma di proposte a prezzi davvero super, per regalare o regalarti una borsa che sappia coniugare in modo perfetto comodità e stile! Desigual, NeroGiardini, Mandarina Duck, Trussardi Jeans: approfitta degli sconti e scopri tutti i modelli proposti con qualche piacevole sorpresa, come i set da viaggio coordinati e gli zainetti con portacellulare a vista (ma al sicuro!).

Orologi: i più belli da acquistare durante il Black Friday

L’orologio, si sa, è un grande classico intramontabile: se per qualcuna è stato definitivamente sostituito dagli smartwatch di ultima generazione (che hanno il vantaggio da fare anche da contapassi e danno la possibilità di ricevere notifiche dallo smartphone, e molto altro) per altre, il fascino e l’eleganza di un orologio classico non hanno rivali. Se sei fra queste, non lasciarti sfuggire le offerte Amazon dedicate: Lacoste, Tommy Hilfiger, Invicta, Bering, Diesel sono solo alcuni dei brand che potrai trovare ad un prezzo super conveniente, per te o per qualcuno a cui vuoi fare un regalo, puntando sul sicuro.

Tante idee per i tuoi regali di Natale

Se stai già pensando al Natale, Amazon ti vieni incontro proponendoti tante idee per portarti avanti con l’acquisto dei regali di Natale! Scegli a chi vuoi fare il regalo: bambini, teenager, un uomo speciale, un’amica, una neomamma o il tuo pet, e poi clicca sulla sezione dedicata; troverai una selezione di prodotti in offerta che saprà ispirarti nella scelta, anche se sei ancora indecisa!

Ma Natale non è fatto di soli regali: è un momento che va pregustato, giorno dopo giorno, fino al 25 dicembre! Bisogna creare la giusta atmosfera natalizia per entrare a pieno nello spirito della festa: largo alle decorazioni, ai maglioni di lana con renne e all’immancabile calendario dell’avvento!

In più, non dimenticare di tenere sempre d’occhio le categorie delle offerte lampo e dei bestseller: in entrambe puoi selezionare i tuoi prodotti d’interesse così da restare aggiornata sulle novità in sconto!

