5 beauty look da copiare alle celeb per sentirti Barbie

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: IPA Paris Hilton, i look delle celeb da imitare

Il trend dell’estate 2023 è senza dubbio Barbie: dal colore rosa in tutte le sue sfumature ai beauty look scintillanti, sono tantissime le star che calcano i red carpet e riempiono il feed di Instagram suscitando in noi ammirazione e un pizzico di invidia. Se anche tu vuoi diventare Barbie, nessun problema! Ecco gli accessori da acquistare subito per copiare i più bei look delle celeb.

La coda di cavallo, un vero must

Non possiamo che partire dalla coda di cavallo, proprio quello che ti serve per somigliare ad una vera Barbie. Perché non prendere spunto da Paris Hilton? I suoi lunghi e fluenti capelli biondi sono ben tirati e raccolti in una ponytail alta, tenuta saldamente al suo posto da una ciocca – che nasconde probabilmente un classico elastico. Ecco come imitarla.

Fonte: IPA

La prima cosa di cui hai bisogno per una coda di cavallo alta non può che essere l’elastico per capelli: scegline uno rosa molto vaporoso, così da non doverlo nascondere con elaborate acconciature. Il set che vi proponiamo ne contiene ben 12, non rimarrai mai più senza!

Per evitare che ciocche ribelli scivolino via dalla tua coda di cavallo, usa una lacca fissante: quella di Tigi è un vero must have, perché ha una tenuta extra strong e un finish luccicante che ti farà sembrare davvero Barbie. Sotto il sole proprio come sotto i riflettori del red carpet, nessuna avrà un look così bello.

Offerta Lacca fissante e lucidante Una tenuta extra strong e un finish super luccicante

Per un’occasione speciale, puoi persino tingerti i capelli di rosa. Colorista Hair Makeup di L’Oréal Paris è una tinta dalla durata di un solo giorno, che ti renderà bellissima per una serata a tema pink. Puoi colorare anche solo qualche ciocca, per dare un effetto Barbie più romantico.

Offerta Tinta rosa per capelli Colorazione temporanea, per sfoggiare ciocche rosa davvero fashion

Pelle scintillante al sole

Alla première di Los Angeles, chi non è davvero passata inosservata è stata Dua Lipa. La talentuosa cantante ha sfoggiato un abito nude a rete metallica, che non lasciava proprio nulla all’immaginazione. Ma è la sua pelle lucente ad aver sedotto tutti: proprio come una perfetta Barbie.

Leggero e dal finish satinato, l’olio solido di Senso Naturale lascia la tua pelle liscia e morbida, con un piacevole effetto glow che dura a lungo. Puoi scegliere tra diverse colorazioni, ma l’illuminante Rose Gold sembra essere quello perfetto per imitare Barbie. Basta passarlo dopo la doccia su tutto il corpo – o sulle aree che vuoi evidenziare – e il risultato è incredibile.

Olio solido illuminante Il tuo mai più senza per una pelle idratata e luminosa

Se poi vuoi davvero esagerare e non rischiare di passare inosservata, la polvere shimmer per viso e corpo è proprio quello di cui hai bisogno. Si applica facilmente, grazie all’apposita spugnetta: contiene glitter che lasciano la pelle super luminosa, evidenziando le guance, le clavicole o le gambe. Assolutamente da provare!

Polvere illuminante con glitter Dai un tocco di brillantezza alla tua pelle

Lo smalto perfetto

Un’altra bellissima ispirazione a tema Barbie è quella che ci offre Megan Fox: insieme al suo fidanzato Machine Gun Kelly, ha partecipato alla presentazione del documentario Life in Pink con look rosa abbinati e smalto dello stesso colore. Lei ha scelto una tonalità più chiara, mentre il rapper ha optato per una nuance più carica. Ma il risultato è bellissimo in entrambi i casi.

Fonte: IPA

Lo smalto Sally Hansen Miracle Gel è a lunghissima tenuta e dura fino a 14 giorni, inoltre ha delle colorazioni meravigliose. In questo caso, non resta che andare sulla tonalità Pinky Promise per avere un rosa molto delicato, perfetto in tutte le occasioni, sia di giorno che di sera.

Offerta Smalto rosa chiaro Una tonalità romantica e deliziosa, per tutti i giorni

Se invece preferisci tonalità più intense, lo smalto BlueSky effetto semipermanente ha una nuance perfetta: non a caso si chiama Barbie Girl! È un colore fucsia effetto neon, che metterà in risalto le tue mani in ogni occasione. Per l’estate, poi, è davvero magnifico.

Smalto fucsia neon L'effetto neon è ideale per le sere d'estate

Avete mai provato il semipermanente? Se siete già pratiche, il kit Ysuvin è quello che fa per voi: contiene 6 smalti nelle tonalità del rosa, dalla più chiara (quasi lattiginosa) da indossare tutti i giorni a quelle effetto neon per essere sicure di non passare inosservate. E con un top matte, potete anche ottenere un bellissimo effetto opaco.

Set di smalti per semipermanente Dal rosa lattiginoso al fucsia neon, per mani sempre in ordine

Occhiali da sole (rosa, ovviamente!)

Anche la supermodella Romee Strijd non ha resistito alla tentazione di trasformarsi in Barbie, e bisogna dire che le è riuscito benissimo. Il tocco di classe da imitare? Gli occhiali da sole, che in estate non possono proprio mancare: naturalmente, in versione pink.

Perfetti per una vera romantica, gli occhiali da sole Jfan hanno la montatura a forma di cuore. sono realizzati in resina, quindi sono super resistenti e leggerissimi. Inoltre sono disponibili in una bellissima tonalità rosa antico che sembra l’ideale per imitare il look Barbie.

Gli occhiali da sole oversize di Androxeda hanno una maxi montatura rettangolare trasparente, dalle sfumature rosa che emergono soprattutto sotto il sole. Il loro dettaglio più affascinante? Gli strass che circondano le lenti, per un effetto retrò che ti farà brillare per tutta l’estate.

Occhiali da sole con strass Deliziosi ed eleganti, un must per le giornate estive

Rosa fluo per un paio di occhiali da sole di dimensioni davvero ridotte: la montatura rettangolare allungata sta bene praticamente a tutte, e le lenti scure proteggono gli occhi dai pericolosi raggi UV. Sono l’ideale per un’estate di divertimento e stile, sempre a tema Barbie.

Occhiali da sole rosa fluo La perfetta ispirazione per un look estivo nelle tonalità del rosa

L’eyeliner extra long

Nicki Minaj, alla première di Barbie, ha indossato un elegante due pezzi bianco per esaltare le sue morbide curve ed essere al centro dell’attenzione. Molto particolari i dettagli, soprattutto l’eyeliner extra long per uno sguardo cat eye tutto da copiare. Basta avere i prodotti giusti, ed è semplicissimo.

L’eyeliner Exaggerate Liquid di Rimmel London è l’ideale anche per chi è alle prime armi e non sa proprio da cosa partire. Ha un pennello di precisione in feltro che permette un’applicazione rapida e precisa, inoltre consente di realizzare linee sottili o spesse in base alle proprie preferenze.

Offerta Eyeliner waterproof liquido Per un eyeliner esagerato, anche a portata di principianti

Chi non ha molta abilità con l’eyeliner può forse trovarsi più a suo agio con una comoda penna, che permette di realizzare linee più stabili e precise. Quella di Onlyoily ha una consistenza fluida e si applica in un attimo, senza sbavature. Inoltre ha un’asciugatura rapida e una tenuta extra.

Eyeliner a penna L'ideale per avere un eyeliner preciso e senza sbavature

Alzi la mano chi non ha, almeno una volta nella vita, passato mezz’ora per ottenere due linee uguali: ora non avrai più bisogno di trascorrere tutto questo tempo davanti allo specchio. Il kit per l’applicazione dell’eyeliner ti permetterà di realizare con precisione un make up impeccabile.

Kit per eyeliner Il tuo prezioso alleato per un eyeliner preciso al primo colpo

Iscriviti gratis al canale Telegram Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram