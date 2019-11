Cosa dire durante il sesso per farlo impazzire

editato in: da

Se hai già avuto esperienze sessuali, avrai probabilmente notato quanto sia eccitante la comunicazione verbale durante il rapporto.

Parlare durante il sesso serve a entrare in sintonia con il partner e questo perché stimola la zona erogena principale, il cervello.

Se ci pensi bene, del resto, c’è qualcosa di più eccitante della voce del tuo lui durante i vostri momenti di intimità?

A questo punto, non ti resta che imparare cosa dire durante il sesso, per scaldare l’atmosfera.

1 – “Mi piaci”

L’uomo dà il meglio di sé a letto, quando si sente sicuro di sé e spesso ha bisogno di un aiutino per raggiungere questo stato mentale.

Fallo sentire un Adone, diglielo che ti piace, che lo desideri come non hai mai desiderato nessuno. Non lesinare complimenti, soprattutto quelli riferiti al suo membro (su questo tema i maschietti sono molto sensibili!).

2 – “Mi piace”

Deve sapere che ti piace quello che ti sta facendo, come ti tocca, come ti bacia, come ti lecca. La sua virilità e le sue abilità amatorie devono essere esaltate e non messe in discussione, né tantomeno date per scontate.

3 – “Mi piacerebbe…”

Parlagli di quello che vorresti ti facesse, anzi ordinaglielo senza tentennamenti. Gli uomini adorano le donne che sanno quello che vogliono e che non hanno paura di dichiararlo, soprattutto in quei momenti.

Se hai confidenza con il partner, prova a spingerti oltre, rendendolo partecipe delle tue fantasie sessuali, anche le più spinte, e spronalo a fare lo stesso.

4 – Dirty Talk

Ben vengano le parole forti e il turpiloquio durante il sesso. Più animalesca è la performance, maggiore sarà il suo indice di gradimento e ovviamente l’erezione!

5 – Parole d’amore

Su questo punto, purtroppo, non me la sento di generalizzare. Ci sono uomini che non tollerano frasi sdolcinate durante il rapporto e altri che invece non solo le gradiscono, ma ne fanno anzi un uso smodato.

Mi sento, però, di suggerirti di andarci piano e non fare mai la prima mossa. Attenta, inoltre, alle promesse d’amore proferite in camera da letto, perché raramente trovano riscontro nella quotidianità; una persona che ti ama te lo dice anche quando sei in pigiama e senza trucco.

La comunicazione verbale durante il sesso, per essere efficace, deve necessariamente accompagnarsi a un intenso gioco di sguardi. Parlagli guardandolo negli occhi con desiderio e – parola di Sensual Coach – non saprà resisterti.