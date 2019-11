Rusty Trombone cos’è: ecco come farlo impazzire a letto

editato in: da

No, non è un nuovo strumento musicale, né tantomeno il nuovo tormentone estivo firmato Enrique Iglesias, ma trattasi di una pratica sessuale ritenuta molto cool – e attenta al suono di questo anglicismo… perché calza proprio a pennello.

Cos’è e come si fa il Rusty Trombone

La moda sessuale del Rusty Trombone è scoppiata proprio l’anno scorso, in questo periodo, dopo un articolo pubblicato da Cosmopolitan e divenuto in poche ore viralissimo.

Questa pratica vede la donna impegnata nella contemporanea realizzazione di anilingus e masturbazione sull’uomo. In soldoni, ti posizioni in modo da potergli leccare l’ano e nel mentre masturbarlo.

Pro e contro

Non tutti gli uomini amano che una donna si dedichi al loro lato B, soprattutto quelli che hanno ancora molti – discutibili – tabù. Hai presente quelli che “ah, io di dietro neanche un dito!”?.

In realtà, la stimolazione anale aumenta in lui il piacere, soprattutto se corredata dal tocco magico di una mano che ci sa fare.

Se non sei coordinata nei movimenti – ad esempio se da piccola sei stata relegata in ultima fila al saggio di danza perché incasinavi le performance dell’intera classe -, lascia perdere…

Quando il caso Rusty Trombone è esploso, si è discusso molto anche dei rischi connessi a questa pratica. Eh sì, perché inevitabilmente il contatto tra mucosa orale e mucosa anale facilita la trasmissione di diverse malattie. Inutile raccomandarti, quindi, di effettuarlo solo con chi ritieni non pratichi sesso promiscuo, anche se il mio motto è “fidarsi è bene, non fidasi è sempre molto meglio”.

Esiste comunque una variante sicuramente più igienica, chiamata “Nimble Trombone”, che prevede al posto della lingua l’utilizzo delle dita.

Ottimo come preliminare, il Rusty Trombone è certamente uno di quei metodi infallibili per far impazzire un uomo a letto.

Non mi resta che augurarti buon divertimento!