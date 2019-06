5 ragioni per cui le donne dovrebbero parlare di sesso tra loro

editato in: da

Le donne che parlano di sesso tra di loro sono sempre più numerose, merito anche di Sex and the City, la serie televisiva che ha sdoganato le chiacchiere al femminile su tematiche hot.

E se gli uomini condividono le proprie esperienze sessuali più che altro per farne un vanto, per noi femminucce è una vera e propria terapia.

Ecco 5 valide ragioni per cui dovresti avere delle “sorelle” da rendere partecipi di conquiste, dubbi e aneddoti più o meno divertenti:

1 – Per sentirti più sicura

Fin dalla più tenera età, il sesso viene presentato come un tabù, un argomento di cui è meglio non parlare perché appartiene alla sfera privata.

Questo retaggio culturale ha diffuso non poca ignoranza sull’argomento, facendo sì che molte donne si ritrovino totalmente impreparate, e di riflesso a disagio, durante un incontro sessuale.

Fare tesoro delle esperienze altrui ti aiuta ad affrontare il sesso con maggiore sicurezza in te stessa, un atteggiamento fondamentale per la buona riuscita delle tue performance.

2 – Per conoscere meglio il tuo corpo

Le donne che non riescono, loro malgrado, a condurre una vita sessuale serena spesso mancano di un’adeguata conoscenza del loro corpo.

Le esperienze delle amiche possono insegnarti tanto, ad esempio come raggiungere più facilmente l’orgasmo o quali posizioni procurano maggiore piacere.

3 – Per conoscere meglio il partner

Non è per niente facile interpretare gusti ed esigenze sessuali del partner, soprattutto se non hai avuto una vita sessuale costellata da diversi amanti.

Ma puoi imparare tanto ascoltando il resoconto dettagliato delle mirabolanti avventure delle amiche!

4 – Per prendere ispirazione

Il sesso è sempre piacevole, se fatto con consapevolezza, ma può capitare, soprattutto nelle coppie di lunga data, che la routine possa affievolire il desiderio.

Puoi contribuire a dare un pizzico di pepe al rapporto creando situazioni nuove, come pratiche mai sperimentate e perché no attinte dai racconti altrui.

5- Per sdrammatizzare

Durante un incontro sessuale può accadere che qualcosa non vada per il verso giusto, che un comportamento del partner ti abbia turbata o confusa.

Le amiche servono anche a raccogliere questo tipo di confidenze, per dispensare consigli e per distrarti con l’arma vincente dell’ironia.

