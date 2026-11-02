La salute della bocca non riguarda soltanto denti e gengive: occlusione, strutture ossee, muscoli e tessuti contribuiscono anche all’equilibrio e all’estetica del volto.

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Il dentista non è solo un professionista esperto nella cura e nell’igiene dei denti e delle gengive: è un esperto del cavo orale e di tutto ciò che esso costituisce per il corpo umano.

Infatti, la bocca è un sistema molto più complesso di quanto possa apparire quando si cura una carie o si rimuove il tartaro. La bocca è un insieme di strutture che partecipano non soltanto alla masticazione, ma anche all’equilibrio del volto, alla postura della mandibola, alla fonazione e all’espressione.

Per questo intervenire sulla salute orale significa, in alcuni casi, lavorare anche sull’architettura del viso.

La bocca non è una semplice fila di denti

In una dentatura adulta completa possono essere presenti fino a 32 denti. Contrariamente a quanto si possa pensare quando non si presta attenzione, essi non sono che una parte minima dell’insieme.

A lavorare in concerto ci sono le due articolazioni temporo-mandibolari, i muscoli della masticazione, tendini e legamenti, gengive e altri tessuti connettivi, mucose, ghiandole salivari, strutture ossee e un articolato sistema di innervazione sensitiva e motoria. Movimenti apparentemente semplici come masticare, deglutire, parlare o sorridere richiedono in realtà un coordinamento estremamente complesso.

La bocca dovrebbe essere quindi immaginata come un vero motore biomeccanico. Ogni sua parte influenza le altre: la posizione dei denti condiziona i contatti durante la masticazione, i rapporti fra le arcate influenzano il movimento mandibolare e le strutture dentali e ossee contribuiscono al sostegno dei tessuti molli del volto.

È anche per questo che l’odontoiatria contemporanea, soprattutto davanti ai casi più complessi, non interviene solo sul singolo dente.

Questo approccio emerge dall’attività degli Studi odontoiatrici del dottor Alfredo Rossi, dove la diagnosi viene descritta come un processo di integrazione tra dati clinici, radiografici e strumentali finalizzato alla costruzione di un piano di cura individualizzato.

L’attività comprende, tra le altre discipline, ortodonzia, parodontologia, chirurgia orale e implantare, protesi ed estetica dentale.

Perché l’equilibrio della bocca può cambiare anche l’aspetto del viso

C’è una parte del volto particolarmente legata alle strutture dentali e scheletriche: il terzo inferiore, cioè l’area che comprende labbra, mandibola, mento e guance.

La forma che vediamo allo specchio non dipende esclusivamente dalla pelle. Sotto i tessuti superficiali esiste un’impalcatura fatta di ossa, denti e muscoli che contribuisce a determinare volumi, proiezioni e proporzioni.

Pensiamo, per esempio, al sostegno delle labbra. La loro posizione non è indipendente da quella dei denti anteriori e delle basi ossee. Allo stesso modo, una perdita dentale importante, un’alterazione dell’occlusione o rapporti non equilibrati fra le arcate possono incidere sul profilo facciale..

Questo non significa naturalmente che il lavoro dell’odontoiatra possa sostituire un trattamento di medicina estetica quando quest’ultimo è indicato. Significa piuttosto che non tutta l’estetica del volto nasce dalla superficie.

Prima di concentrarsi esclusivamente su rughe, volumi o tessuti molli, in alcune situazioni ha senso chiedersi che cosa accade nella struttura sottostante.

Un sorriso, da questo punto di vista, non è soltanto fatto di denti bianchi e regolari. È il risultato del rapporto fra denti, gengive, labbra, ossa e muscoli. Cambiando in modo corretto quei rapporti, può cambiare anche il modo in cui il volto viene percepito nel suo insieme.

Un caso complesso: quando cambia la bocca e cambia il volto

È nei casi multidisciplinari che questa filosofia diventa più evidente.

Immaginiamo una situazione nella quale siano presenti contemporaneamente problemi di posizione dentale, perdita di elementi, alterazioni dei tessuti parodontali e necessità protesiche. Un approccio frammentario porterebbe a considerare ogni problema separatamente. Quello multidisciplinare parte invece dal risultato finale e procede a ritroso, stabilendo quale sequenza terapeutica possa consentire di raggiungerlo senza sacrificare funzione, salute dei tessuti e stabilità.

In uno dei percorsi clinici presi come riferimento dallo Studio Alfredo Rossi, il recupero ha richiesto proprio l’integrazione di più competenze: ortodonzia, terapia parodontale, chirurgia implantare, protesi e valutazione gnatologica.

Alfredo Rossi

Ricostruendo i corretti rapporti dentali e il sostegno delle strutture, l’effetto si è riflesso anche sull’armonia del terzo inferiore del volto. Labbra e tessuti hanno ritrovato un supporto più coerente, mentre l’equilibrio complessivo del sorriso è diventato parte di un cambiamento percepibile nell’intera espressione.

Ed è forse questo l’aspetto più interessante per chi non è un addetto ai lavori: un trattamento odontoiatrico ben pianificato può avere conseguenze che vanno oltre il singolo dente.

Quando il sorriso diventa parte dell’identità

Il rapporto con il proprio sorriso è spesso complesso e multisfaccettato. Pochi fortunati possono dire di guardare il proprio sorriso senza vederne piccole imperfezioni o difetti (spesso derivati dall’autocritica e non da una presenza effettiva di un problema).

Mostrare i denti mentre si parla, ridere senza portare una mano davanti alla bocca, sentirsi a proprio agio in una fotografia sono gesti quotidiani che spesso diamo per scontati finché qualcosa non ci porta a evitarli.

Per questo, quando una riabilitazione riesce a coniugare salute, funzione ed estetica, il cambiamento può essere percepito anche fuori dallo studio dentistico.

Nel caso multidisciplinare preso in esame, il recupero estetico del terzo inferiore del volto ha avuto ricadute positive anche sull’autostima e sulla vita di relazione del paziente. Non è un dettaglio accessorio: ricorda quanto la percezione del sorriso sia legata al modo in cui ci presentiamo agli altri e, prima ancora, a noi stessi.

Naturalmente ogni situazione è diversa e nessun risultato può essere generalizzato. È proprio per questo che la diagnosi iniziale e la definizione di un piano personalizzato hanno un peso decisivo.

Quando si prende un appuntamento presso gli studi Alfredo Rossi, è possibile approfondire il proprio caso nel dettaglio.