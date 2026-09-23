Grazie agli esami diagnostici e alla scansione digitale della bocca è possibile ricostruire virtualmente l’anatomia del paziente e progettare la posizione dell’impianto prima di eseguire la chirurgia vera e propria.

L’idea di dover affrontare un intervento dal dentista porta ancora con sé immagini precise: strumenti affilati, punti di sutura, gonfiore, qualche giorno difficile e la necessità di rimandare impegni e attività quotidiane. Senza contare l’indimenticabile suono del trapano.

Eppure, nell’implantologia moderna, questo scenario non è più necessariamente la regola. La tecnologia digitale ha cambiato in maniera profonda non soltanto il modo di realizzare protesi e impronte, ma anche quello di pianificare e, in determinati casi, eseguire gli interventi chirurgici.

Scanner intraorali, TAC Cone Beam, software di progettazione, stampanti 3D e dime chirurgiche permettono infatti di studiare l’anatomia del paziente prima ancora di iniziare l’intervento e di stabilire virtualmente dove e come posizionare un impianto.

Non significa che ogni operazione possa essere eseguita senza incisioni né che la stessa soluzione sia adatta a tutti. Significa, però, poter programmare con grande accuratezza ciò che avverrà in sala chirurgica e valutare quando sia possibile scegliere un approccio meno invasivo.

È una trasformazione che lo Studio Fagnani di Lucca ha seguito da vicino.

Lo studio Fagnani

Come ci viene spiegato in un’intervista a noi rilasciata, lo Studio Fagnani ha aperto nei primi anni Novanta. Non è più semplicemente uno studio medico, ma una struttura sanitaria accreditata e autorizzata – non dal Comune, ma dalla Regione Toscana. «Si trova in una zona di Lucca facilmente accessibile, con parcheggi riservati. Attualmente contiamo sette dipendenti e dieci collaboratori, tra cui due igieniste e otto medici», spiega Fagnani.

Ma ciò che ha modificato maggiormente il lavoro quotidiano, per loro, è soprattutto il digitale: «Disponiamo di tutta la tecnologia attualmente presente sul mercato: scanner intraorale, scanner facciale, scanner mandibolare, stampante 3D – tutto ciò che oggi la tecnologia offre».

Dalla chirurgia tradizionale alla pianificazione digitale

La differenza più importante rispetto all’implantologia del passato avviene, in realtà, prima dell’intervento. Grazie agli esami diagnostici e alla scansione digitale della bocca è possibile ricostruire virtualmente l’anatomia del paziente e progettare la posizione dell’impianto prima di eseguire la chirurgia vera e propria.

Un passaggio che cambia anche il concetto stesso di precisione. Queste sono le domande che abbiamo rivolto allo Studio Fagnani per capire meglio cosa si intende con implantologia moderna, e come essa potrebbe aiutarci.

Cosa si intende esattamente per chirurgia implantare mini-invasiva?

La chirurgia implantare mini-invasiva, resa possibile dalla pianificazione software-assistita, consente in molti casi di inserire gli impianti senza incidere o scollare la gengiva. Questo significa meno trauma chirurgico, assenza di punti di sutura nei casi flapless, minore dolore post-operatorio e una guarigione più rapida.

Il termine “flapless” indica proprio l’intervento eseguito, quando le condizioni anatomiche lo permettono, senza sollevare un lembo gengivale. Non va però interpretato come una tecnica utilizzabile automaticamente su chiunque abbia bisogno di un impianto.

Come è possibile inserire un impianto dentale senza “tagliare” la gengiva?

Dopo aver studiato il caso con TAC Cone Beam e scansione intraorale, il software permette di pianificare virtualmente l’intervento. Una dima chirurgica guida con precisione gli strumenti, consentendo, quando le condizioni lo permettono, l’inserimento dell’impianto senza incisioni.

La tecnologia, dunque, non sostituisce la valutazione del medico. Al contrario, fornisce informazioni che permettono di programmare in anticipo l’intervento e di scegliere la tecnica più adatta.

In che modo la chirurgia guidata rende l’inserimento dell’impianto più preciso rispetto alle tecniche del passato?

Il software consente di simulare e ottimizzare l’intervento prima della chirurgia reale. La dima trasferisce fedelmente la pianificazione al paziente, riducendo il margine di errore rispetto al solo posizionamento manuale.

Questo approccio è adatto a tutti i pazienti o solo a casi specifici?

La pianificazione guidata dovrebbe essere utilizzata praticamente in tutti i casi implantari. La tecnica mini-invasiva flapless è invece applicabile solo quando le condizioni cliniche lo consentono.

TAC Cone Beam, impronta digitale e dima chirurgica: come funziona

Il paziente vede il risultato finale, ma dietro a un intervento di chirurgia guidata c’è una fase di progettazione composta da dati differenti che devono essere fatti dialogare tra loro.

Come funziona in pratica la progettazione al computer di un intervento implantare?

Si integrano TAC Cone Beam e impronta digitale ottenuta con scanner intraorale. Il software ricostruisce l’anatomia del paziente e permette di pianificare posizione, profondità e inclinazione degli impianti.

Cos’è la dima chirurgica e che ruolo ha durante l’intervento?

È una mascherina progettata digitalmente e realizzata con tecnologie CAD/CAM e stampa 3D, che guida il chirurgo durante l’inserimento degli impianti secondo il progetto virtuale.

Un altro cambiamento evidente riguarda le impronte. Per molti pazienti la tradizionale pasta da impronta è stata per anni una delle fasi meno piacevoli della seduta. Il digitale permette oggi, quando indicato, di acquisire le informazioni attraverso uno scanner.

Cos’è l’impronta ottica e perché ha sostituito le tradizionali impronte in pasta?

È una scansione digitale del cavo orale effettuata con una telecamera intraorale. È più rapida, precisa, confortevole e riduce anche il rischio di contaminazione.

Quanto tempo passa, in genere, tra la progettazione virtuale e l’intervento vero e proprio?

Dopo la pianificazione virtuale viene realizzata la dima chirurgica; i tempi dipendono dall’organizzazione del caso clinico, ma il progetto viene completato prima dell’intervento e verificato in ogni dettaglio.

Il tempo speso prima dell’intervento diventa quindi parte integrante della cura: si prepara il più possibile in anticipo per lasciare meno variabili alla fase chirurgica vera e propria.

Quali vantaggi concreti porta questa tecnica in termini di dolore, gonfiore e tempi di recupero?

Riduce invasività, dolore, gonfiore e tempi di guarigione, consentendo nella maggior parte dei casi un rapido ritorno alle normali attività.

Naturalmente, la risposta individuale a un intervento resta variabile e dipende dalla situazione clinica, dall’estensione della procedura e dalle condizioni generali del paziente. La tecnologia, insomma, non cancella la chirurgia: consente di pianificarla e, quando possibile, di limitarne l’impatto.

È vero che si riducono anche i tempi in poltrona e il numero di sedute necessarie?

Sì. La pianificazione preventiva rende l’intervento più rapido ed efficiente, riducendo spesso tempi operativi e numero di appuntamenti.

Un altro aspetto che interessa particolarmente chi deve sostituire uno o più denti riguarda il cosiddetto carico immediato, ovvero la possibilità, in determinati casi, di applicare una protesi provvisoria nello stesso giorno in cui vengono posizionati gli impianti.

È possibile applicare i denti provvisori nella stessa seduta in cui si inseriscono gli impianti?

In molti casi sì, attraverso il carico immediato. Tuttavia la possibilità dipende dalla quantità e qualità dell’osso e dalla situazione clinica del paziente.

Il punto è essenziale: “carico immediato” non equivale a una soluzione garantita per tutti. Deve essere l’esame del singolo caso a stabilire se esistono le condizioni necessarie.

Tecnologia più avanzata significa necessariamente costi più alti?

L’odontoiatria è cambiata moltissimo negli ultimi anni, soprattutto grazie all’evoluzione tecnologica e a una ricerca spinta con forza dalle aziende, che intravedono in questo settore mercati reali», viene spiegato nell’intervista.

Spesso, oggi, l’odontoiatria è addirittura precursore di tecniche e tecnologie che altri ambiti della medicina adotteranno solo in un secondo momento: in un certo senso l’odontoiatria oggi è più avanti della medicina e della chirurgia classica nel tenere il passo con la tecnologia.

Questo ha comportato un aumento dei costi per lo studio, ma non allo stesso modo per i pazienti: un impianto, ad esempio, oggi costa meno di quanto costasse vent’anni fa, e la qualità del lavoro è migliorata moltissimo grazie a questa tecnologia. Senza una tecnologia adeguata, semplicemente, non è più possibile lavorare al livello che i pazienti si aspettano.

È una procedura più costosa rispetto all’implantologia tradizionale?

L’investimento tecnologico è maggiore per lo studio, ma non necessariamente per il paziente: oggi il costo degli impianti è spesso inferiore rispetto a vent’anni fa, con risultati decisamente migliori.

Il preventivo resta comunque necessariamente legato al singolo trattamento: numero e tipologia degli impianti, eventuale necessità di procedure aggiuntive, tipo di protesi e complessità chirurgica possono modificare sensibilmente il costo complessivo.

Cosa succede quando manca l’osso?

Uno dei timori più frequenti riguarda chi ha perso i denti da molto tempo e si sente dire di avere poco osso disponibile. Il riassorbimento osseo può rendere l’implantologia più complessa, ma oggi esistono strategie differenti che devono essere valutate sulla base dell’anatomia del singolo paziente.

Cosa succede quando il paziente non ha più abbastanza osso per sostenere un impianto? Esiste un’alternativa alla dentiera mobile?

Anche nei casi di grave atrofia ossea è possibile pianificare soluzioni implantari dedicate, evitando spesso la protesi mobile grazie a tecniche avanzate.

Quali soluzioni offre oggi l’implantologia per i casi di grave atrofia ossea mascellare?

A seconda del caso si possono utilizzare impianti corti, inclinati, zigomatici e dime a supporto osseo, sempre dopo un’attenta pianificazione digitale.

Anche i casi più complessi possono essere affrontati con un approccio mini invasivo?

La pianificazione digitale è utile anche nei casi complessi, ma quando l’atrofia è importante può essere necessario un approccio chirurgico tradizionale a lembo aperto.

La prima visita: perché la tecnologia viene dopo la diagnosi

Per quanto scanner e software siano diventati protagonisti dell’odontoiatria contemporanea, il percorso comincia ancora nello stesso modo: dalla conoscenza del paziente, dalla sua storia clinica e da una visita.

Come si svolge una prima visita di valutazione presso il suo studio?

La prima visita dura circa un’ora, comprende anamnesi, visita clinica e gli esami realmente necessari (radiografie, scansione intraorale e, se indicato, scanner facciale e mandibolare). Al termine viene presentato un piano di trattamento personalizzato con preventivo.

Il passaggio degli “esami realmente necessari” è particolarmente importante. La disponibilità di una tecnologia non implica che debba essere impiegata indiscriminatamente: è la situazione clinica a determinare quali approfondimenti diagnostici servano.

Anche la sicurezza della struttura è parte del percorso.

Quali garanzie di sicurezza offre lo studio ai pazienti?

Lo Studio Fagnani è una struttura sanitaria autorizzata dalla Regione Toscana, dotata di tecnologie avanzate, protocolli dedicati e possibilità di sedazione assistita nei casi necessari.

Implantologia digitale, il vero cambiamento è ciò che accade prima dell’intervento

Pensare alla tecnologia odontoiatrica soltanto come a un insieme di macchinari sarebbe riduttivo. Il cambiamento più interessante riguarda il metodo: raccogliere dati, farli dialogare tra loro, simulare ciò che si intende fare e arrivare all’intervento con un progetto già studiato nei dettagli.

La chirurgia implantare mini-invasiva rappresenta una delle conseguenze più visibili di questa evoluzione. Quando le condizioni anatomiche lo consentono, poter evitare il lembo gengivale può significare una procedura meno traumatica e un recupero più rapido. Ma la sua forza sta anche nei suoi limiti: non è una scorciatoia e non è una soluzione universale.

In alcuni pazienti sarà possibile intervenire senza incisioni; in altri sarà necessario ricorrere alla chirurgia tradizionale. In determinati casi si potrà applicare una protesi provvisoria immediatamente; in altri sarà preferibile attendere. Nei casi di ridotta quantità di osso potranno essere valutate tecniche dedicate, ma la scelta dipenderà sempre dall’anatomia e dalla situazione clinica individuale.

È quindi la pianificazione, più che la promessa di un intervento “senza bisturi”, il vero tratto distintivo dell’odontoiatria digitale.

Lo Studio Fagnani riassume questa filosofia mettendo al centro proprio la fase che precede il trattamento.