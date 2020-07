editato in: da

Si è chiusa con grande successo l’esperienza del Centro Covid presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma “Ospedale Sicuro”.

La struttura si è distinta per l’organizzazione e l’efficacia avuta durante il picco dell’emergenza sanitaria, divenendo un modello per tutto il territorio nazionale. Grazie al lavoro di uno staff qualificato e pronto ad ogni esigenza, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico si è diviso rispetto al Centro Covid per offrire il miglior trattamento possibile e garantire la massima sicurezza.

La struttura ha sempre dato priorità ai propri pazienti rispettando tutte le disposizioni e assicurando la salute di tutti. Solo così è stato possibile curare 73 pazienti affetti dal virus, tutti dimessi e con un ottimo recupero della salute. Un risultato straordinario per l’Ospedale Sicuro che il 15 giugno ha chiuso il Centro Covid dopo 11 settimane di intenso lavoro.

Da febbraio sono state emanate più di 40 disposizioni per garantire la sicurezza di tutti i pazienti. La priorità è stata quella di salvaguardare la salute di tutti gli operatori sanitari e amministrativi grazie ad un laboratorio open per effettuare test molecolari e sierologici.

Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma è fin dal primo giorno un ospedale sicuro. Grazie a percorsi protetti è stato possibile ripartire subito con grande efficacia e garantendo la massima sicurezza. Tutti i cittadini possono rivolgersi al Policlinico grazie allo screening di massa su tutti gli operatori sanitari, così da garantire condizioni di serenità e sicurezza a tutti coloro che vogliono recarsi nella struttura.

La partnership con Abbott ha inoltre permesso di sviluppare ulteriormente le capacità del laboratorio. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma è stato accreditato come laboratorio CoroNET lavorando per le Asl di Roma 6 Roma 4 e Val D’Aosta per l’analisi dei tamponi di tutto il territorio della Asl Roma 6 che include i Castelli Romani ed effettuando i test molecolari (tamponi) all’interno del drive-in appositamente allestito nell’area dell’elistazione. Inoltre attualmente il laboratorio si occupa anche protocolli di screening per l’AS Roma.

Tutti i pazienti possono rivolgersi tranquillamente al Campus Bio-Medico per eseguire, in totale sicurezza e senza remore di alcun tipo, test e prestazioni sanitarie. Inoltre, per chi volesse, c’è possibilità di eseguire i test sierologici, per conoscere la propria situazione immunitaria verso il SARS-CoV-2 ed affrontare con maggiore serenità il rientro alla “nuova normalità”. “A marzo abbiamo deciso di accettare la sfida e metterci a disposizione del servizio sanitario regionale convinti di poter dare un contributo anche in questa fase ricca di incognite”, ha dichiarato Paolo Sormani, direttore generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. “I nostri professionisti, che hanno aderito tutti volontariamente, hanno dimostrato grande passione, impegno e soprattutto professionalità, andando a formare una squadra che, oltre al lavoro, ha messo in campo sensibilità e umanità con pazienti fragili e completamente isolati per settimane dai loro affetti”.

Prima della chiusura Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha voluto ringraziare tutto lo staff della struttura salutando personalmente l’intero personale: “Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è stato un vero punto di riferimento per tutta la rete regionale. In questi mesi abbiamo fatto un lavoro di squadra importante per contrastare la diffusione del virus nella nostra Regione e il Campus Bio-Medico è stato un tassello importante”.