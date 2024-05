Infiammazione del tendine rotuleo: sintomi, cura

Fonte: 123rf Cos'è l'infiammazione del tendine rotuleo e da cosa è causata

Possiamo definire l’infiammazione al tendine rotuleo – detta anche tendinite rotulea o tendinite patellare – come una sofferenza che coinvolge la piccola porzione di tessuto connettivo fibroso, chiamata appunto tendine rotuleo, che ha la funzione di congiungere la parte inferiore della rotula alla tibia.

Ad esserne particolarmente colpiti sono gli sportivi, come calciatori, pallavolisti, giocatori di basket o chi pratica atletica leggera, tanto che la patologia si individua anche con il nome di ginocchio del saltatore. Tuttavia, ne sono colpiti spesso anche gli autotrasportatori, i camionisti o i mulettisti, perché sottopongono il tendine rotuleo a molte sollecitazioni ogni volta che devono pigiare con il piede i pedali durante la guida. In ogni caso, l’infiammazione al tendine rotuleo è in assoluto la tipologia di tendinite al ginocchio più comune.

Per capire meglio cosa sia questa infiammazione, è opportuno conoscere più o meno l’anatomia della zona colpita. Nello specifico, il legamento rotuleo è – come abbiamo visto – una piccola banda di tessuto connettivo fibroso che congiunge la parte inferiore della rotula alla tuberosità tibiale, ovvero l’escrescenza tipica che si trova sulla sommità della tibia. Questo piccolo tendine è in continuità con l’insieme di tendini in continuità con il quadricipite femorale e ha la funzione di tenere la rotula nella giusta posizione e supportare il quadricipite femorale nel movimento di estensione del ginocchio.

Perchè si infiamma il tendine rotuleo

Le cause e i fattori di rischio della tendinite rotulea sono diversi e non solo il sovraccarico funzionale che abbiamo visto prima. Innanzitutto esistono alcune cause congenite, come ad esempio nel caso in cui una gamba sia più lunga dell’altra (dismetria degli arti inferiori), in caso di ginocchio valgo o varo; ma esistono anche fattori esterni. Infatti, il tendine rotuleo viene sollecitato a ogni movimento dell’articolazione del ginocchio: in caso di sovraccarico continuo il tendine si infiamma. Vediamone un elenco:

indossare calzature non adatte allo sport che si pratica

fare attività sportiva su un terreno troppo duro

praticare sport di corsa con cambi di direzioni brusche, frenate, salti e piegamenti sulle gambe

ipotonicità del quadricipite femorale

sovrappeso grave o obesità

È poi possibile che si infiammi il tendine rotuleo a causa di altre malattie che tendono a pregiudicare la salute dei tendini (per esempio LES, artrite reumatoide) oppure in seguito all’uso improprio di infiltrazioni di corticosteroidi, che a lungo andare tendono a indebolire i tendini.

Esistono poi delle infiammazioni al tendine rotuleo che sono causate dalla crescita, come il morbo di Osgood-Schlatter: in questo caso assistiamo a una crescita scheletrica più rapida di quella muscolo-legamentosa.

Infine, l’invecchiamento è un fattore importante. Il tessuto tendineo può subire un processo di degenerazione naturale che lo rende più suscettibile alla lesione e all’infiammazione.

Quali sono i sintomi dell’infiammazione del tendine rotuleo

Questa patologia è decisamente riconoscibile, in quanto i sintomi che si lamentano sono peculiari, in particolare si accusa un dolore e senso di indolenzimento nella parte anteriore della rotula. Si potrebbe associare anche gonfiore della zona e rigidità di tutta l’articolazione del ginocchio.

Un’altra caratteristica della tendinite rotulea è la differenziazione dei sintomi a seconda della gravità della patologia, riconosciamo tre stadi:

Il paziente avverte dolore dopo l’attività sportiva, ma in fase di allenamento non riscontra problematiche. Il paziente sente dolore durante l’allenamento ma non è tanto intenso da dover interrompere l’attività sportiva. Il paziente lamenta dolore sia durante l’attività fisica – tale da dover interrompere qualsiasi esercizio fisico – che a riposo, anche le attività quotidiane più banali diventano difficoltose.

È facile che le persone colpite da infiammazione del tendine rotuleo facciano degenerare la patologia al terzo stadio, perché nei primi due il dolore è intermittente e svanisce con un po’ di riposo, non lasciando presagire nulla di grave. Comunque, se si continua a ignorare il problema, a seguito dell’infiammazione potrebbe verificarsi la lacerazione della struttura tendinea: quest’ultima risulta decisamente più difficile da curare e nella maggior parte dei casi potrebbe richiedere il ricorso alla chirurgia.

Diagnosi dell’infiammazione del tendine rotuleo

Per diagnosticare un’infiammazione al tendine rotuleo, in genere è sufficiente una visita dall’ortopedico, che dopo un’attenta anamnesi e un esame obiettivo, sarà in grado di riconoscere la patologia.

La prima parte della visita, quindi, sarà occupata dall’anamnesi: si potranno individuare le cause e i fattori scatenanti dell’infiammazione, utili a pianificare la terapia migliore.

Si passerà poi all’esame obiettivo: il medico si occuperà di palpare il ginocchio in punti specifici, poi il paziente dovrà eseguire alcuni movimenti della gamba in grado di evocare il dolore.

Lo specialista, tuttavia, potrebbe richiedere degli esami strumentali per avere la certezza del quadro clinico, come l’ecografia, per analizzare lo stato di salute dei muscoli e tendini dell’articolazione; la risonanza magnetica per avere immagini chiare di tutte le componenti del ginocchio; la radiografia nel caso in cui si sospettassero problemi ossei connessi all’infiammazione del tendine rotuleo.

Terapie consigliate dell’infiammazione del tendine rotuleo

Nella stragrande maggioranza dei casi le terapie consigliate saranno di tipo conservativo e si interverrà chirurgicamente solo nei casi estremamente gravi.

La prima cosa da fare sarà sospendere l’attività sportiva e tenere il ginocchio a riposo, in modo da far sparire l’infiammazione. In questa prima fase si potranno consigliare applicazioni di ghiaccio, 4 o 5 al giorno per 15-20 minuti, per il suo potere antinfiammatorio e antidolorifico. La funzione del ghiaccio potrà essere coadiuvata dal ricorso a FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, oppure dall’assunzione di paracetamolo.

Spesso il medico consiglierà anche un tutore specifico per questo disturbo: si tratta di una sorta di braccialetto semirigido da applicare intorno al ginocchio che riesce a ridurre il carico nel punto in cui il tendine si attacca all’osso. Potrebbero essere prescritte anche delle infiltrazioni di corticosteroidei.

In molti casi potrebbe essere consigliabile anche qualche seduta di fisioterapia.

Nel caso in cui l’infiammazione persista più di 6-8 mesi nonostante le cure è probabile che la condizione patologica si sia evoluta in un danno del tendine rotuleo o, peggio, nella sua rottura: in questo caso verrà vagliata l’opzione di un intervento chirurgico. Attualmente, la tecnica operativa utilizzata per danni a carico dei tendini è l’artroscopia.

Prevenzione dell’infiammazione del tendine rotuleo

La prevenzione dell’infiammazione del tendine rotuleo, si concentra su misure atte a ridurre lo stress eccessivo sul tendine rotuleo e a promuovere la salute e la resistenza del ginocchio. Ecco alcuni suggerimenti per prevenire l’insorgenza o il peggioramento della condizione:

Evitare cambiamenti improvvisi o eccessivi nell’intensità o nella durata dell’attività fisica. È importante aumentare gradualmente l’allenamento e dare al corpo il tempo di adattarsi ai nuovi livelli di stress.

Incorporare regolarmente esercizi di rafforzamento muscolare, in particolare per i muscoli della coscia e del ginocchio, può aiutare a migliorare la stabilità e la forza del ginocchio

Prima dell’attività fisica, eseguire un adeguato riscaldamento per preparare i muscoli e le articolazioni alla performance. Lo stretching prima e dopo l’attività fisica può aiutare a migliorare la flessibilità muscolare e ridurre la tensione sui tendini.

Utilizzare scarpe appropriate e ben ammortizzate

Mantenere un peso corporeo nella norma può ridurre il carico sulle articolazioni del ginocchio e sui tendini

Affrontare eventuali difetti biomeccanici del corpo, come disallineamenti delle articolazioni del ginocchio o del piede

