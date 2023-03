Dolori Mestruali: al via la campagna #nonènormale

Fonte: Sestre

Sapevi che provare troppo dolore durante il ciclo mestruale o in occasione dei rapporti sessuali non è normale? La campagna #nonènormale di Sestre fa luce sul dolore mestruale e sui disturbi legati al ciclo mestruale, spesso sottovalutati e addirittura normalizzati.

Sottovalutare il dolore mestruale: non è normale, ma pericoloso

Mal di pancia, cefalea, dolori alla schiena sono solo alcuni tra i sintomi più comuni accusati dalle donne durante il ciclo mestruale: ne soffri anche tu?

Purtroppo si tratta di sintomi molto diffusi, ma questo non deve farci pensare che siano normali: infatti, possono essere il campanello d’allarme di disfunzioni ormonali come Endometriosi, Ovaio Policistico o Dismenorrea, che interessano circa il 25% della popolazione femminile.

Allo stesso modo, non è normale soffrire durante un rapporto sessuale. Eppure il dolore femminile è spesso normalizzato: ancora tante donne si sentono dire che è assolutamente fisiologico stare male durante il ciclo mestruale o altri momenti della vita, così il dolore viene minimizzato.

Trattare con superficialità un mal di pancia da mestruazioni talmente insopportabile da costringerci a letto, può essere davvero rischioso perché può disincentivare visite e controlli che, invece, potrebbero rivelare una malattia cronica.

Esistono infatti molte patologie chiamate “malattie invisibili” che colpiscono donne in età fertile, spesso già in età giovane, durante l’adolescenza e che si manifestano proprio con dolore pelvico, mestruazioni dolorose, abbondanti o irregolari, dolore alla penetrazione.

Si tratta di malattie generate da disfunzioni ormonali e legate al ciclo mestruale, che, se sottovalutate, possono ridurre la qualità della vita delle donne e causare infertilità femminile.

È importante non sottovalutare e riconoscere i segnali del proprio corpo: la normalizzazione del dolore può portare a un ritardo nella diagnosi di malattie come l’endometriosi, la vulvodinia o la sindrome dell’ovaio policistico, peggiorando il benessere e lo stato di salute di chi ne soffre.

Come seguire la campagna #nonènormale

La campagna #nonènormale lanciata da Sestre ha l’obiettivo di dare voce alle donne che soffrono di problematiche legate al ciclo mestruale e aiutarle a comprendere meglio il proprio corpo.

L’iniziativa include incontri in presenza e approfondimenti online. Durante gli incontri le pazienti hanno l’occasione di raccontare le proprie esperienze confrontandosi con ginecologhe e ginecologi, nutrizioniste e nutrizionisti per trovare insieme nuovi schemi per rendere più efficace la relazione medico-paziente.

I prossimi appuntamenti saranno:

il 25 e 26 Marzo a Roma in occasione della Endomarch organizzata dall’Associazione Alice ODV;

il 30 marzo a Milano presso Talent Garden Calabiana.

Inoltre, sulle pagine Instagram e TikTok dell’azienda vengono condivise le storie di donne che presentano questi disturbi e pubblicati contenuti di approfondimento sul benessere femminile creati da personale medico specializzato, per educare sempre più donne sul loro ciclo mestruale.

Sestre: donne per le donne

La campagna #nonènormale è stata ideata da Sestre, startup pugliese fondata da donne con l’obiettivo di supportare il benessere delle donne.

Sestre significa sorelle, proprio a sottolineare l’impegno di questa realtà nell’ascolto delle donne che soffrono, spesso silenziosamente.

L’azienda innovativa opera nel settore FemTech ed è impegnata nella cura del benessere femminile attraverso la formulazione di integratori nutraceutici specifici a base di estratti naturali. Mette inoltre a disposizione una piattaforma che consente alle donne di monitorare il proprio benessere e di entrare in contatto col personale medico specialistico per un approccio multidisciplinare al trattamento delle malattie croniche femminili e dell’infertilità.

Non rimane che seguire la campagna di Sestre e fare sempre i controlli adeguati, senza sottovalutare neanche un semplice mal di pancia.