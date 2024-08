Fonte: IPA Vittoria di Savoia

L’erede al Trono Savoia ha un nuovo lavoro. Vittoria, la figlia maggiore di Emanuele Filiberto e Clotilde Coureau, la prima Regina d’Italia senza Regno, ha annunciato un progetto che le sta molto a cuore e sul quale ha riposto tutte le sue energie. La primogenita del figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria ha già dimostrato di essere una ragazza d’oro, poco attaccata al suo rango e decisa a tracciare un percorso tutto suo nel quale può affermare se stessa e le sue passioni. Fra queste c’è anche l’arte, che fa parte del lancio della mostra che ha curato e sulla quale ripone tutte le sue speranze.

Il nuovo lavoro di Vittoria di Savoia

“Con immenso piacere sono orgogliosa di annunciare un progetto che mi sta molto a cuore. Questa idea è una mia passione da un po’ di tempo e oggi, sono entusiasta di condividerla con voi. Da appassionata d’arte, credo sia fondamentale dare visibilità agli artisti emergenti, e questo progetto rappresenta un’opportunità unica per farlo”, ha scritto sul suo Instagram per introdurre il progetto che ha curato con grande attenzione.

E ancora: “Sono lieta di presentare la mia prima mostra presso il rinomato Palais Bulles, in collaborazione con @leokpodzro, un artista il cui lavoro mi commuove profondamente. I suoi personaggi astratti, ognuno che racconta storie precise, hanno catturato la mia immaginazione. Il suo approccio artistico, profondamente umano, mi risuona in modo unico”.

Questo non è che il primo passo verso qualcosa di molto più ampio e che Vittoria di Savoia avrebbe già in mente: “Questa mostra è solo l’inizio di un magnifico percorso artistico che sono ansioso di condividere con voi. Spero che numerosi di voi veniate a scoprire queste opere eccezionali e a mostrare il vostro sostegno a tutti i nostri nuovi e futuri talenti”.

L’apprezzamento da parte di suo padre Emanuele Filiberto e della mamma Clotilde Coureau non si è fatto attendere. I suoi genitori hanno infatti commentato il post con alcune emoji ma senza esprimersi troppo. Dopotutto, è quello che ha sempre fatto il Principe, grande ammiratore della riservatezza nonostante il suo nome e malgrado tutti gli scandali che con gli anni hanno travolto la sua famiglia. Non è solito parlare delle sue figlie, Vittoria e Luisa, ma quando lo fa si esprime con grande discrezione e dolcezza.

Vittoria di Savoia in Ucraina

Emanuele Filiberto nutre un grande rispetto per le sue figlie, che guida nel difficile percorso della vita lasciandole libere di fare le proprie scelte. L’aveva fatto proprio con Vittoria nel 2022, quando aveva condiviso la sua decisione di spostarsi verso il confine con l’Ucraina per offrire il suo aiuto agli sfollati e alle vittime della guerra che è ancora in corso. Il Prinicipe ne aveva parlato sul suo profilo Instagram, pubblicando anche alcune foto del viaggio dal quale è tornata arricchita.

“Negli ultimi giorni mi sono recata al confine con l’Ucraina per portare, insieme a un gruppo di amici e alcuni volontari dell’associazione Odissea della Pace, vari beni tra cui derrate alimentari, medicinali e giochi per bambini. Ho deciso di far sapere di questo mio viaggio solo ora, a cose fatte, per cercare di spronare quante più persone possibile a dare una mano, anche nel proprio piccolo, a questo popolo che vive una situazione di estrema sofferenza”, aveva scritto dell’esperienza che aveva sentito di fare in un momento difficilissimo della storia d’Europa.