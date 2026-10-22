La Sceicca Jawaher del Qatar sembra un'altra persona da quando incontrò William e Kate Middleton e assomiglia sempre più a Moza

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, William e Jawahir del Qatar nel 2024

La Sceicca del Qatar, Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, è ricomparsa in pubblico in occasione della visita di Stato di Emmanuel Macron a Doha. Ed visibilmente cambiata dai suoi ultimi viaggi in Europa dove ha incontrato Kate Middleton e Letizia di Spagna. Ma soprattutto è inquietante la somiglianza con la suocera, la potente ed enigmatica Moza del Qatar.

Jawaher Al Thani, la trasformazione radicale

Dopo il lutto che ha colpito il Qatar con la morte, avvenuto lo scorso luglio, di Hamad bin Khalifa, ex emiro, marito della Sceicca Moza e padre dell’attuale Sovrano del Qatar, il Paese sta tornando progressivamente alla normalità.

Perciò, sono riprese le visite di Stato e il primo a presentarsi a Doha è stato il Presidente francese Emmanuel Macron che è stato accolto a Palazzo dallo Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e da sua moglie Jawaher.

Quest’ultima è apparsa visibilmente trasformato. In pochi anni ha cambiato aspetto e si è “uniformata” allo stile della suocera, la Sceicca Moza, nota per essere una delle donne più eleganti al mondo. Tra l’altro i suoi gioielli sono leggendari.

Per essere all’altezza di Moza, Jawaher ha cambiato decisamente look. Così, quando ha accolto Macron a Palazzo Lusail, una delle residenze dello Sceicco, è apparsa un’altra persona rispetto a quando l’abbiamo vista nel 2024 a Londra accanto a William e Kate Middleton o a Madrid nel 2022 con Letizia di Spagna. Nell’arco di due anni è diventata quasi irriconoscibile.

Jawaher identica a Moza del Qatar

Jawaher ha dato il benvenuto a Macron indossando un lungo kaftano nero con velo, un look che avrebbe potuto tranquillamente prendere dal guardaroba di Moza. Anche il trucco e la pettinatura erano ispirati alla suocera.

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Ma a suscitare grande impressione è stato l’atteggiamento di Jawaher, le movenze, il modo in cui reclinava la testa: tutte pose e gesti che sembravano una replica della moglie del defunto Sceicco.

Jawaher ha svolto il ruolo di First Lady in modo eccepibile. Ha ascoltato con attenzione il discorso del marito. Nel suo intervento, l’Emiro ha dato il benvenuto al Presidente Macron, sottolineando la solidità del partenariato tra i due Paesi e l’importanza della visita per il rafforzamento della cooperazione in diversi settori.

L’Emiro ha inoltre espresso il suo apprezzamento per lo spirito di amicizia e comprensione che ha prevalso durante la visita, fondato sul rispetto reciproco e su valori condivisi a sostegno della stabilità, della sicurezza e della pace internazionali.

Chi è Jawaher Al Thani

Jawaher è la prima delle tre mogli dell’Emiro Tamim e una delle figure più riservate della famiglia reale. È cugina di secondo grado del marito e i due si sono sposati nel 2005, quando l’emiro era ancora principe ereditario.

Successivamente, Tamim ha sposato Anoud Bin Mana Al Hajri nel 2009 e Noor Bin Hatlhal Al Dosari nel 2014, ma Jawaher mantiene ufficialmente il ruolo di consorte. La coppia ha quattro figli: due femmine e due maschi.

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Jawaher ha fatto il suo debutto internazionale nel 2022 a Madrid con Felipe e Letizia di Spagna. Nel 2024 è stata ospite di Re Carlo e della Regina Camilla. Nel 2025 ha presenziato invece nel Palazzo di Doha alla cena con il Presidente Trump.