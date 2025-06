La Regina del Bhutan compie 35 anni, chi è Jetsun Pema

Fonte: IPA Jetsun Pema, la Regina del Bhutan

Moglie del Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Jetsun Pema è la Regina consorte più giovane del mondo e una delle più affascinanti sovrane delle monarchie asiatiche. Per l’enfasi con cui viene seguita dall’opinione pubblica e per il suo stile e la sua eleganza, la stampa l’ha soprannominata “Kate dell’Himalaya”.

Alla sua nascita, il 4 giugno 1990, le viene dato un nome significativo: Jetsun, che in tibetano significa “venerabile” e Pema, che significa “loto”, ed è un simbolo di purezza nel buddismo.

La Regina che viene dall’Himalaya

È la seconda di cinque figli di una famiglia influente del Bhutan, curiosamente una delle sue sorelle è sposata con il fratello del Re e suo fratello con una delle sorelle. Il padre, Dhondup Gyaltshen, è un pilota di linea, mentre la madre, Sonam Chuki, appartiene a una famiglia aristocratica, con legami antichi con la casa reale.

La sua educazione è di stampo internazionale: studia inizialmente nelle scuole di Thimphu, capitale del Bhutan, per poi trasferirsi in India, frequentando la prestigiosa St. Joseph’s Convent a Kalimpong e successivamente alla The Lawrence School a Sanawar, dove eccelle nello sport, in particolare nella pallacanestro, di cui è appassionata. Infine, si laurea a Londra, al Regent’s College, in relazioni internazionali, psicologia e storia dell’arte.

Un incontro scritto nel destino

La love story tra Jetsun Pema e Jigme Khesar Namgyel Wangchuck è una delle più romantiche della storia recente delle monarchie. Si racconta che i due si siano conosciuti da piccoli, durante un picnic, quando lei aveva appena 7 anni e il futuro re 17, e secondo il settimanale francese Point de Vue è stato amore a prima vista.

Anni dopo, ormai entrambi adulti, si sono ritrovati: lei studentessa universitaria, lui già erede al trono. La loro relazione è rimasta riservata per molto tempo, finché, nel maggio 2011, il Re ha annunciato pubblicamente il fidanzamento: “Molti avranno la loro idea di come dovrebbe essere una regina – che dovrebbe essere unicamente bella, intelligente e aggraziata. Credo che con l’esperienza e il tempo si possa diventare una persona dinamica in qualsiasi ambito della vita, con il giusto impegno. Per una regina, la cosa più importante è che in ogni momento, come individuo, deve essere un buon essere umano e, come regina, deve essere incrollabile nel suo impegno a servire il popolo e il Paese”.

Ha poi proseguito: “Come mia regina, ho trovato una persona di questo tipo e il suo nome è Jetsun Pema. Pur essendo giovane, ha un cuore e un carattere caldo e gentile. Queste qualità, insieme alla saggezza che le verrà dall’età e dall’esperienza, la renderanno una grande servitrice della nazione”.

Fonte: IPA

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck è salito al trono nel 2006 dopo l’abdicazione del padre Jigme Singye Wangchuck, il quarto Re Drago, quando aveva solo 26 anni. A differenza del padre, che ha quattro mogli, Jigme Khesar ha deciso di donare il cuore solo alla sua unica compagna di vita, Jetsun Pema.

Il matrimonio si è celebrato il 13 ottobre 2011, nel monastero di Punakha Dzong, uno dei luoghi più sacri del Paese. Il royal wedding, trasmesso in diretta nazionale, ha affascinato non solo i bhutanesi ma anche l’opinione pubblica internazionale. Quel giorno la Regina non ha indossato una corona d’oro e pietre preziose, bensì di stoffe di seta colorate.

In concomitanza, una cerimonia intima ha segnato anche l’ascesa al trono, a soli 21 anni, della più giovane regina del mondo e l’inizio di una nuova era per il Bhutan.

La Kate dell’Asia in un regno senza tempo

Il Regno del Bhutan, uno dei più piccoli dell’Asia che sorge sulla catena himalayana al confine tra India e Cina, è noto per essere il Paese della “Felicità Interna Lorda” ed è una monarchia costituzionale profondamente ancorata alle tradizioni buddiste. Jetsun Pema non è soltanto la moglie del Re, ma ha saputo trovare un ruolo attivo e dinamico, promuovendo cause sociali, culturali e ambientali.

È Presidente della Croce Rossa del Bhutan e Ambasciatrice del Programma Ambientale delle Nazioni Unite sull’ozono. Sostiene iniziative a favore dell’educazione, dei diritti delle persone con disabilità e della conservazione dell’ambiente.

Una delle sue iniziative più importanti è la campagna “Clean Bhutan”, incentrata sulla gestione dei rifiuti e sull’educazione ambientale. Attraverso questo programma, la Regina coinvolge le comunità per promuovere la pulizia e la responsabilità ambientale, contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilità in tutto il Bhutan.

Fonte: IPA

In un Paese in cui la modernità avanza lentamente, la figura della Regina Jetsun Pema rappresenta un collegamento tra la tradizione e il futuro. Parla fluentemente dzongkha, – la lingua ufficiale del Bhutan – inglese e hindi, e nonostante il ruolo pubblico, mantiene uno stile di vita riservato.

La famiglia reale del Bhutan

Dal matrimonio con il Re sono nati tre figli: Jigme Namgyel Wangchuck, nato nel 2016, che è l’erede al trono ed è già molto amato dai sudditi e viene chiamato affettuosamente il “Dragon Prince”, quattro anni dopo, nel marzo 2020 è nato Jigme Ugyen Wangchuck, il secondogenito della coppia reale.

Mentre nell’aprile 2023 è nata la prima figlia femmina, Sonam Yangden Wangchuck. Jetsun Pema è una mamma molto presente nella vita dei suoi figli. Le foto ufficiali mostrano spesso scene di vita familiare, con i bambini vestiti in abiti tradizionali insieme ai genitori. Questo stile comunicativo, sobrio ma affettuoso, contribuisce alla popolarità della coppia reale in Asia.

Fonte: IPA

Un’icona di stile tradizionale

La sua immagine è associata alla grazia e alla discrezione: caratteristiche che l’hanno resa un’icona internazionale. Jetsun Pema è considerata una delle regine più eleganti al mondo, pur indossando esclusivamente abiti tradizionali bhutanesi.

La sua scelta di stile si basa sul kira, l’abito femminile nazionale, che sceglie in tessuti pregiati, spesso tessuti a mano. I colori e i motivi sono sempre portatori di simboli culturali, spirituali e stagionali.

La giovane Regina del XXI secolo

La Regina comunica con il suo popolo attraverso i social media, postando regolarmente nuovi contenuti su Instagram per i suoi 331.000 follower, quasi 100.000 più del marito. Come i suoi coetanei in tutto il mondo, utilizza questa piattaforma non solo per condividere gli eventi della vita reale, ma anche per promuovere le tradizioni e la cultura bhutanesi.

In diverse occasioni, Jetsun Pema ha partecipato a summit internazionali su ambiente, educazione e salute, rappresentando il volto giovane del Bhutan sempre vestita in abiti tradizionali per non tradire le sue radici.

A 35 anni, Jetsun Pema rappresenta una nuova idea di monarchia: giovane, istruita, che porta avanti la tradizione aprendosi al mondo. Non ha bisogno di scandali, né di clamore mediatico per farsi conoscere. La sua forza sta nella gentilezza, nella sobrietà e nella capacità di unire il fascino della monarchia con la velocità della contemporaneità.